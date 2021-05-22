Эдгар Каминский признался, что обижается на высказывания Славы Каминской о нем
Экс-чета Слава Каминская и Эдгар Каминский после громкого развода сумели наладить дружеские отношения ради детей, однако артистка нередко в интервью рассказывает о бывшем муже в негативном свете.
Мужчина очень возмущен слухами, которые начинают появляться после интервью Славы. Он считает некоторые обвинения необоснованными и выдуманными.
Слышу о себе определенные выражения, слова, слухи. Я от них в шоке. Даже не знаю, почему. Начинаю листать свою страницу, может я себя как-то не так веду? И я не знаю почему меня считают каким-то деспотом, нарциссом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, что я не такой, 100%,– заверяет хирург.
Говоря о разводе с певицей, Эдгар признался, что решение принял не спонтанно, а очень долго все взвешивал. О своем поступке он не жалеет, ведь не видел уже будущего с исполнительницей.
Я не хотел ни общаться, ни видеться. Но я вижу, что там будущего не будет, и это травмоопасно для детей. В силу своего характера, я смог принять такое решение, и я знаю, что сделал правильно,– поделился Каминский.
Я никогда не был противником встретиться, увидеться. Но когда потом ты слышишь, как о тебе говорят, высказываются, то, конечно, не хочется. Неприятно, когда близкий человек, родной о тебе высказывается в эмоциях. Это как-то не очень.
Напомним,