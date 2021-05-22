Эдгар Каминский признался, что обижается на высказывания Славы Каминской о нем

22 мая 2021 15:00 Катерина Даниленко
Эдгар Каминский признался, что обижается на высказывания Славы Каминской о нем
Пластический хирург Эдгар Каминский
социальная сеть Instagram

Экс-чета Слава Каминская и Эдгар Каминский после громкого развода сумели наладить дружеские отношения ради детей, однако артистка нередко в интервью рассказывает о бывшем муже в негативном свете.

Читайте такжеЖена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка
В новом интервью пластический хирург признался, как реагирует на публичные заявления матери своих детей. Оказывается, далеко не всегда знаменитостям удается найти общий язык в общении.

Мужчина очень возмущен слухами, которые начинают появляться после интервью Славы. Он считает некоторые обвинения необоснованными и выдуманными.

Слышу о себе определенные выражения, слова, слухи. Я от них в шоке. Даже не знаю, почему. Начинаю листать свою страницу, может я себя как-то не так веду? И я не знаю почему меня считают каким-то деспотом, нарциссом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, что я не такой, 100%,
– заверяет хирург.

Говоря о разводе с певицей, Эдгар признался, что решение принял не спонтанно, а очень долго все взвешивал. О своем поступке он не жалеет, ведь не видел уже будущего с исполнительницей.

Я не хотел ни общаться, ни видеться. Но я вижу, что там будущего не будет, и это травмоопасно для детей. В силу своего характера, я смог принять такое решение, и я знаю, что сделал правильно,
– поделился Каминский.

Экс-супруги Эдгар и Слава Каминские / социальная сеть Instagram

Читайте также50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Знаменитость также добавил, что после некоторых публичных высказываний Славы, у него нет желания поддерживать с ней общение.

Я никогда не был противником встретиться, увидеться. Но когда потом ты слышишь, как о тебе говорят, высказываются, то, конечно, не хочется. Неприятно, когда близкий человек, родной о тебе высказывается в эмоциях. Это как-то не очень.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Эдгар Каминский фото новости Слава Каминская

Материалы по теме

Жена Дмитрия Комарова похвасталась роскошной фигурой в кроп-топе
Новости

Жена Дмитрия Комарова похвасталась роскошной фигурой в кроп-топе
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Новости

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Спасти Веру: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)
Спасти Веру: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)
Сериалы

Спасти Веру: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 24.05.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021

Холостяк-11: кто победил в шоу 21.05.2021
Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.05.2021)
Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK