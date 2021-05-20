Жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка

20 мая 2021 16:20 Юлия Туренко
Жена Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка
Тимур и Инна Мирошниченко
instagram.com/_inna_mi_

Ведущие Тимур и Инна Мирошниченко являются одной из самых показательных семей Украины.

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Пара связала себя узами брака больше трех лет назад. С тех пор Тимур и Инна Мирошниченко перенесли множество приятных и не очень событий в своей семейной жизни.

Одно из самых болезненных потрясений в жизни Тимура и Инны произошло еще до их брака. В своем недавнем интервью Алине Доротюк ведущая призналась, что пережила выкидыш.

Случилась эта трагедия спустя месяц, как Инна стала жить вместе с Тимуром. При этом женщина призналась, что беременность совершенно не входила в ее планы.

Для меня декрет был синонимом профессиональной смерти, - завила Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко / instagram.com/_inna_mi_
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Выкидыш у супруги Мирошниченко случился через три недели после того, как пара узнала о беременности.

Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет, – призналась Инна Мирошниченко. – Я думаю, что так сложилось именно из-за того, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?

Но после этой трагедии пара сумела сохранить свои отношения. Спустя какое-то время Инна смогла снова забеременеть. В честь этого события Тимур тогда сделал ей предложение руки и сердца. Сейчас пара воспитывает двоих детей – дочь Мию и сына Марко.

Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / instagram.com/_inna_mi_
Напомним, 

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