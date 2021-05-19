50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой – фото малыша

19 мая 2021 15:10 Юлия Туренко
50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой – фото малыша
Супермодель Наоми Кэмпбелл
instagram.com/naomi

В жизни Наоми Кэмпбелл произошли приятные перемены.

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Супермодель Наоми Кэмпбелл имеет невероятную популярность, но вот свою личную жизнь она всегда держала под семью замками. Однако вчера ей удалось всех удивить.

50-летняя звезда впервые стала мамой! Об этом Кэмпбелл сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав первую трогательную фотографию малыша. 

Наоми  разместила снимок, где показала крошечные ножки ребенка. Мальчик родился или девочка, пока секрет. Больше информации знаменитость решила не сообщать. 

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни, – пишет супермодель под снимком. – У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой.

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой / instagram.com/naomi
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В комментариях под фотографией друзья, коллеги и поклонники модели по всему миру тут же поспешили поздравлять ее с пополнением в семье. Среди них оказались Зои Салдана, Софи Тернер, Рита Ора и другие.

Напомним, 

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