50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой – фото малыша
В жизни Наоми Кэмпбелл произошли приятные перемены.
50-летняя звезда впервые стала мамой! Об этом Кэмпбелл сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав первую трогательную фотографию малыша.
Наоми разместила снимок, где показала крошечные ножки ребенка. Мальчик родился или девочка, пока секрет. Больше информации знаменитость решила не сообщать.
Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни, – пишет супермодель под снимком. – У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой.
Напомним,