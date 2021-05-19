Влад Яма из-за неосмотрительности потерял около двух тысяч долларов
19 мая 2021 12:35
Хореограф и танцор Влад Яма
instagram.com/vladyama_official
Сделать что-то, а только потом подумать. От этой жизненной закономерности не застрахован никто.
Влад Яма вспомнил, как из-за неосмотрительности «влетел» на кругленькую сумму.
Как-то перед крупной покупкой мне нужно было поменять довольно немаленькую сумму долларов, – говорит Яма. – Я заехал в самый первый обменник, который попался на глаза. Признаюсь, было очень страшно, но я это сделал. И вот по пути к своей машине, буквально в 50 метрах от меня, заметил еще один обменник с гораздо лучшим курсом. В конце посчитал, что за пять минут потерял около двух тысяч долларов.
Хореограф и танцор Влад Яма / пресс-служба Нового канала
Была у меня еще очень нелогичная покупка – обувь на выпускной вечер в школе, – рассказывает Влад. – В конце одиннадцатого класса мы с родителями пошли на рынок и нашли нереально крутые замшевые туфли. Я понимал, что они мне маловаты, но не устоял. Ведь были очень красивые! Понятно, что в течение выпускного я очень натер ноги. И, кстати, потом со слезами на глазах надевал их еще много раз. Все потому, что просто стеснялся признаться родителям, что обувь маловата.
Напомним,