Максим Галкин восхитил сеть снимком Аллы Пугачевой без макияжа

18 мая 2021 14:50 Юлия Туренко
Максим Галкин восхитил сеть снимком Аллы Пугачевой без макияжа
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru

Ведущий и юморист Максим Галкин сделал приятный сюрприз поклонникам своей супруги.

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Несмотря на то, что у Аллы Пугачевой есть своя страница в социальной сети Инстаграм, сама она довольно редко там размещает фотографии или пишет публикации.

Но этот момент исправляет супруг Примадонны – юморист Максим Галкин. Он активно ведет свой блог в Инстаграм и не перестает радовать публику увлекательным семейным контентом.

Вот и сегодня в блоге Галкина появилась фотография, которая за считанные часы смогла набрать полмиллиона лайков и тысячи комментариев. Ее главной героиней стала Алла Борисовна.

В кадре любимая супруга Максима Галкина предстала без макияжа. При этом для импровизированной фотосессии в саду Примадонна выбрала белую блузку с экстремальным декольте.

Ах, лето! - подписал снимок супруги Галкин.

Певица Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

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Как отметили подписчики Галкина в комментариях под снимком, его супруга буквально «светится от счастья и любви»: «Как выглядит счастливая женщина, прям огонь в глазах», «Свежая, летняя, красотка», «Чудесное фото! Сколько в нем радости и позитива», «Ах, Алла», «Долгих лет жизни вам Алла Борисовна».

Напомним, 

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