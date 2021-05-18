Максим Галкин восхитил сеть снимком Аллы Пугачевой без макияжа
Ведущий и юморист Максим Галкин сделал приятный сюрприз поклонникам своей супруги.
Но этот момент исправляет супруг Примадонны – юморист Максим Галкин. Он активно ведет свой блог в Инстаграм и не перестает радовать публику увлекательным семейным контентом.
Вот и сегодня в блоге Галкина появилась фотография, которая за считанные часы смогла набрать полмиллиона лайков и тысячи комментариев. Ее главной героиней стала Алла Борисовна.
В кадре любимая супруга Максима Галкина предстала без макияжа. При этом для импровизированной фотосессии в саду Примадонна выбрала белую блузку с экстремальным декольте.
Ах, лето! - подписал снимок супруги Галкин.
Напомним,