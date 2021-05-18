Экс-жена Андре Тана впервые прокомментировала развод с дизайнером после 12 лет отношений
Андре Тан и Алина Харечко официально развелись. Пара состояла в браке более 9 лет.
Дизайнер признался, что причиной развода стала дизайнерская карьера жены. Из-за этого возникало множество конфликтов. На своей странице в Инстаграм Андре написал пост, в котором поблагодарил экс-супругу за все 12 лет, прожитые вместе:
Наша история подошла к концу. Но мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга, – написал в Сети Андре Тан. – Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку - дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои сумасшедшие идеи и безгранично верила в меня. Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность!
На публикацию бывшего мужа отреагировала и Алина. В своем микроблоге она также прокомментировала развод с дизайнером
Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов, родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной. Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис - менеджером, иногда PR- директором. Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться!
Напомним,