Экс-жена Андре Тана впервые прокомментировала развод с дизайнером после 12 лет отношений

18 мая 2021 13:10 Юлия Туренко
Экс-жена Андре Тана впервые прокомментировала развод с дизайнером после 12 лет отношений
Экс-жена Андре Тана Алина Харечко
социальная сеть Instagram

Андре Тан и Алина Харечко официально развелись. Пара состояла в браке более 9 лет.

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О разводе со своей женой Алиной Харечко, украинский дизайнер Андре Тан рассказал в недавнем интервью телеведущей Кате Осадчей. Пара уже около года не проживает вместе, однако в отличие от многих других пар украинского шоу-бизнеса, им удалось сохранить дружеские отношения экс-супругам.

Дизайнер признался, что причиной развода стала дизайнерская карьера жены. Из-за этого возникало множество конфликтов. На своей странице в Инстаграм Андре написал пост, в котором поблагодарил экс-супругу за все 12 лет, прожитые вместе:

Наша история подошла к концу. Но мы расстаемся друзьями и сильно уважаем друг друга, – написал в Сети Андре Тан. – Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красотку - дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в изобилии, в кризисах и в штиле. Благодарю за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои сумасшедшие идеи и безгранично верила в меня. Любовь прошла у нас обоих, но осталась дружба, уважение и благодарность!

Экс-супруги Андре Тан и Алина Харечко / instagram.com/andre_tan_official

На публикацию бывшего мужа отреагировала и Алина. В своем микроблоге она также прокомментировала развод с дизайнером

Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, Андрей Николаевич! Мы построили классный бизнес и сеть с 3-х до 52 магазинов, родили очень красивую дочку, пережили с тобой 2 банкротства и несколько кризисов в нашей компании, но в итоге сделали ее рентабельной. Я даже не знаю, как назвать мою позицию в нашем бизнесе - иногда я была HRом, иногда финансовым аудитором, иногда кризис - менеджером, иногда PR- директором. Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все. Мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться!

Напомним,

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