Андре Тан развелся с женой после девяти лет брака ‒ подробности

16 мая 2021 01:20 Катерина Даниленко
Андре Тан развелся с женой после девяти лет брака ‒ подробности
Модельер Андре Тан с экс-женой Алиной
социальная сеть Instagram

Модельер Андре Тан признался, что из-за работы его брак с женой начал трещать по швам.

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Украинский дизайнер Андре Тан в интервью Кате Осадчей сообщил, что развелся с женой Алиной Харченко спустя 9 лет официальных отношений. Пара не живет вместе около года, однако воспитывает совместную дочь Софию.

Причиной развода мужчина называет дизайнерские амбиции жены.

Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. Именно на фоне работы возникало очень много ссор,
‒ поделился подробностями Тан.

Модельер Андре Тан с экс-женой Алиной / социальная сеть Instagram

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Пара рассталась мирно. Мужчина оставил экс-возлюбленной все имущество и даже купил авто.

Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся.

Напомним,

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