Андре Тан развелся с женой после девяти лет брака ‒ подробности
16 мая 2021 01:20
Модельер Андре Тан с экс-женой Алиной
социальная сеть Instagram
Модельер Андре Тан признался, что из-за работы его брак с женой начал трещать по швам.
Читайте такжеЭто заведомо провальный проект: Наталья Могилевская высказалась о равноправии мужчин и женщинУкраинский дизайнер Андре Тан в интервью Кате Осадчей сообщил, что развелся с женой Алиной Харченко спустя 9 лет официальных отношений. Пара не живет вместе около года, однако воспитывает совместную дочь Софию.
Причиной развода мужчина называет дизайнерские амбиции жены.
Мы девять лет были вместе. Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама делать свои ошибки. Именно на фоне работы возникало очень много ссор,‒ поделился подробностями Тан.
Модельер Андре Тан с экс-женой Алиной / социальная сеть Instagram
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Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более полугода и мы нормально общаемся.
Напомним,