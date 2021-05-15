Наталья Могилевская высказалась о равноправии мужчин и женщин: Это заведомо провальный проект

15 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская высказалась о равноправии мужчин и женщин: Это заведомо провальный проект
Певица Наталья Могилевская
социальная сеть Instagram

Певица Наталья Могилевская заявила, что не согласна с некоторыми идеями феминизма.

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Исполнительница уверена, что борьба женщин за свои права в современном мире обрела совершенно иное значение, чем было раньше. Этой теме артистка посвятила новый пост в Instagram.

Знаменитость отметила, что женщина начала перебирать на себя черты мужчины, добиваться чисто мужских ценностей, благ и привилегий. Она забыла о своих сильных сторонах, своих природных качествах.

Женщины стали соревноваться с мужчинами в том, как быть мужчиной! Это заведомо провальный проект. Женщина всегда будет недомужчиной, и это принесет горечь и разочарование в конце концов. Как говорил Станиславский: «Быть, а не казаться!» Бессмысленно тратить жизнь на развитие того, что не является твоим основным потенциалом,
‒ написала Наталья.

Кроме того, звезда заявила, что она и сама не развивала свой главный талант ‒ быть женщиной, ведь всегда стремилась усовершенствовать свои профессиональные способности.

Я подумала: надо же, как странно, что я, которая всю жизнь считала важнейшей задачей реализовывать таланты и развивать сильные стороны, свой главный и первый талант – быть Женщиной, – данный по факту рождения и проявленный точно до того, как я начала не то что петь, а ходить или дышать, именно его почему-то не развивала. Ну правда, это же очевидно! Да там же целые склады сокровищ могут быть, о которых я даже не подозреваю.

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  Большинство подписчиков поддерживают мнение певицы, свои соображения они написали в комментариях: «Так и есть! Подписываюсь под каждым словом», «Важно об этом говорить!», «Мы стали сильными, забыв о том, что мы слабый пол», «Как точно подмечено».

Напомним,

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