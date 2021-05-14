Дан Балан впервые прокомментировал отношения с Тиной Кароль на проекте "Голос країни"

Поклонники уже не один год следят за отношениями Тины Кароль и Дана Балана.

Недавно продюсер проекта "Голос країни" заявил, что роман артистов – это был лишь пиар-ход для поднятия рейтингов шоу. Поклонники проекта негодовали от того, что их обманули, ведь они верили и надеялись, что между Тиной Кароль и Даном Баланом действительно есть чувства.

Первым прокомментировать ситуацию решил молдавский певец. На своей странице в Инстаграм он опубликовал пост, в котором рассказал, какие на самом деле чувства испытывает к своей коллеге.

Ребята, а в чем обман то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... – написал в Сети Дан. – То, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали.. и сами решили, что был какой-то обман... а то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю".. он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах.. без никакого обмана...

Многие подписчики Балана все равно остались при своем мнении и попросили артистов не врать хоть самим себе:

"То есть два года игры в роман, рассказов про завтраки и поддерживании фанатов в убеждении, что там любовь - это не обман?) Дан, хоть себе-то не ври. Вы хотели хайпануть и привлечь к себе внимание. Вы видели, что вам верят, и поддерживали эту веру. И даже закончить это красиво не смогли. Сами людей за нос водили, и люди же у вас виноваты. Искренний ты наш".

"Дан, вы манипулировали людьми. Изображая то, чего не было. Вы изображали любовь, а сейчас говорите про симпатию".

Напомним,