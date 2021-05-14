Від пацанки до панянки-5: ученица Школы леди стала директором фирмы и ввязалась в финансовые махинации

Эксклюзив 14 мая 2021 17:20 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: ученица Школы леди стала директором фирмы и ввязалась в финансовые махинации
Від пацанки до панянки-5: ученица Школы леди Вика #Снежка Топчай
пресс-служба Нового канала

Вика #Снежка Топчай рассказала, как ее подставила ближайшая подруга.

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Девочка-космос, которая закрылась от землян. Именно так называли финалистку Школы леди реалити «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) Вику #Снежку Топчай. Ведь из-за своей необычной внешности она отгородилась от людей, создала собственный мир и жила исключительно в нем. Уже во взрослом возрасте девушка пыталась дружить со сверстниками, но у нее ничего не получилось. В программе «Предметка» Вика рассказала Сергею Никитюку о псевдоподруге Насте.

Единственная девушка, с которой я недавно дружила, – рассказывает #Снежка. – Слепо доверяла и считала ее родным человеком. Она зарегистрировала на меня фирму. Так я стала директором ООО.

Впоследствии Вика узнала, что Настя – финансовый махинатор, и на нее уже открыто два уголовных дела.

Хорошо, что я не поддалась на ее провокацию покупки квартиры, – рассказывает Вика. – Она показывала мне несколько объектов и спрашивала, могу ли я занять у мамы деньги на их приобретение.

Когда #Снежка попросила подругу переоформить документы, то получила отказ.

Она посмеялась и сказала, что ничего не получится, – рассказывает Вика. – Заявила, что уезжает жить в другую страну. Я потом сама закрыла все счета, чтобы налоговая их аннулировала. Однако до сих пор юридически считаюсь директором фирмы.

Напомним, 

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