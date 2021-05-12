Від пацанки до панянки-5: Ира #Бакуля рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

12 мая 2021 14:35 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: Ира #Бакуля рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта
Финалистка реалити «Від пацанки до панянки» Ира #Бакуля
пресс-служба Нового канала

Финалистка пятого сезона реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Ира #Бакуля рассказала о своих успехах.

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Случай этой участницы реалити «Від пацанки до панянки» был одним из самых сложных. Внешне – взрослая девушка, внутренне – маленький ребенок. Психика 18-летней Ирины #Бакули Бакулиной была надломлена ее семьей. Она с детства жила среди пьянок и драк. И единственный человек, который оказывал ей хоть какую-то поддержку, – бабушка. Но и она не уберегла девушку от алкогольной Zависимости. 

Ира пошла по стопам мамы, которая тоже любила выпить. Даже на проекте Нового канала девушка долго умудрялась находить алкоголь и напиваться при каждом удобном случае.

Переломный момент случился на неделе, когда мы организовывали свадьбу, – рассказывает девушка. – Тогда я наливала другим участницам, а сама не пила. Оказалось, что могу получать удовольствие от того, что сдерживаю себя. Мне это понравилось. Честно, после проекта с Zависимостью бывает очень сложно. Не до конца ее поборола. Но очень хочу c ней окончательно попрощаться. Если бы снимали сезон «Від пацанки до панянки», где собрали учениц Школы леди всех выпусков, обязательно снова пошла бы на проект. Потому что не до конца справилась с проблемами.

Финалистка реалити «Від пацанки до панянки» Ира #Бакуля / пресс-служба Нового канала
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После окончания реалити девушка переехала в Киев и пытается обустроиться в столице. 

Я стала более открытой к людям, – признается #Бакуля. – Поняла, что очень харизматичный человек. Что надо выбирать, с кем общаться. Также простила отчима, хоть и не до конца. Сейчас пытаюсь понять, чем хочу заниматься в жизни. Собираюсь устраиваться на работу.

Чтобы девушка не вернулась к Zависимости, даже после окончания проекта ее продолжает поддерживать команда реалити. 

Финалистка реалити «Від пацанки до панянки» Ира #Бакуля / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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