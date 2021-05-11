Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизни

Эксклюзив 11 мая 2021 23:25 Юлия Туренко
Жена юмориста Игоря Ласточкина поделилась секретами их семейной жизни
Игорь Ласточкин с супругой
пресс-служба Нового канала

Юморист и актер Игорь Ласточкин может с легкостью рассмешить даже самого серьезного человека. Его шутки всегда остроумные и забавные.

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А вот за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) жена юмориста Анна призналась, что Игорю не нравятся шутки и сюрпризы от родных.

В нашей семье никто не любит сюрпризы, – говорит Анна. – Поэтому мы даже заранее обсуждаем подарки друг для друга. Никогда не устраиваем неожиданностей.

За романтику в их отношениях отвечает жена.

Игорь не был изобретательным даже в период наших встречаний, – с улыбкой рассказывает любимая Ласточкина. – Мы познакомились в общежитии. Жили друг напротив друга. Сначала дружили, а потом начали встречаться. На свидания Игорь всегда приходил с цветами. Чаще всего он меня приглашал в кино. Вот так предсказуемо происходил наш конфетно-букетный период.

Смотрите по вторникам новые выпуски «Где логика?» в 19:00 на Новом канале, чтобы узнать еще больше подробностей из жизни наших звезд.

Напомним,

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