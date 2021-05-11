Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь в свадебном платье предложила незнакомому парню интим

В шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь продолжила не только разоблачать мошенников, но и устраивать проверки на верность.

Ради одной из них ведущей проекта «Аферисты в сетях» , который Новый канал показывает по понедельникам, даже пришлось примерить свадебное платье - в образе невесты девушка пыталась соблазнить парня одной из зрительниц, Алеси, чтобы проверить, способен ли он на измену. И узнать, готов ли Алексей взять в жены свою любимую, с которой встречается уже пять лет.

Я была в образе, которого побаивался наш герой - торжественная, нарядная, немного оголенная невеста, - рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Чтобы раскрутить героя на откровенность, ведущая устроила «случайную» встречу с ним в городе, когда тот ехал на обед. Елена-Кристина Лебедь играла сбежавшую со свадьбы невесту при наряде, попросив Алексея подвезти ее домой.

По дороге ведущая невзначай устроила настоящий допрос, чтобы узнать, как парень относится к браку и собирается ли делать предложение своей любимой. А уже в квартире началась настоящая провокация - Елена-Кристина предложила парню… интим. Но проверка закончилась хэппи эндом.

Через полгода Алексей сделал Алесе предложение. И она, между прочим, не убежала! - подытожила ведущая.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Напомним,