Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь в свадебном платье предложила незнакомому парню интим

11 мая 2021 13:41 Юлия Туренко
Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь в свадебном платье предложила незнакомому парню интим
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь
instagram.com/elena_kristina_lebed

В шестом сезоне проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь продолжила не только разоблачать мошенников, но и устраивать проверки на верность.

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Ради одной из них ведущей проекта «Аферисты в сетях», который Новый канал показывает по понедельникам, даже пришлось примерить свадебное платье - в образе невесты девушка пыталась соблазнить парня одной из зрительниц, Алеси, чтобы проверить, способен ли он на измену. И узнать, готов ли Алексей взять в жены свою любимую, с которой встречается уже пять лет.

Я была в образе, которого побаивался наш герой - торжественная, нарядная, немного оголенная невеста, - рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
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Чтобы раскрутить героя на откровенность, ведущая устроила «случайную» встречу с ним в городе, когда тот ехал на обед. Елена-Кристина Лебедь играла сбежавшую со свадьбы невесту при наряде, попросив Алексея подвезти ее домой. 

По дороге ведущая невзначай устроила настоящий допрос, чтобы узнать, как парень относится к браку и собирается ли делать предложение своей любимой. А уже в квартире началась настоящая провокация - Елена-Кристина предложила парню… интим. Но проверка закончилась хэппи эндом.

Через полгода Алексей сделал Алесе предложение. И она, между прочим, не убежала! - подытожила ведущая.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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