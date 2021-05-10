Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин показал маму после тяжелой болезни: Маму сейчас учат ходить

10 мая 2021 23:10 Юлия Туренко
Победитель
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин
instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствует мама после перенесенного коронавируса.

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Месяц назад 19-летний певец Романа Сасанчина признался, что у него диагностировали COVID-19. Однако ранее заболела коронавирусом его мама.

В своем Инстаграм-сториз Рома рассказывал, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Тогда парень просил всех неравнодушных финансовой помощи.

Позже Сасанчин сбор приостановил и просил лишь молиться за его маму. Все эти 2 месяца 57-летняя Евдокия Петровна пребывала в больнице.

В день матери артист впервые после болезни COVID-19 показал ее публике. В сториз Роман рассказал о состоянии самого родного человека и поблагодарил всех за поддержку.

Роман Сасанчин с мамой / instagram.com/sasanchyn_official

Осталась лишь реабилитация. Маму сейчас учат ходить, она уже понемногу поднимается с кровати, уже много говорит. Для нас это огромная радость. Я определенно всем искренне благодарен, потому что если бы не вы, если бы не Бог, то ничего этого бы не было!

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Отметим, что в день рождения мамы, которое у нее было в апреле, Роман Сасанчин посвятил ей песню. Тогда мама артиста находилась в тяжелом состоянии и поклонники всячески пытались поддержать парня.

Мама Романа Сасанчина после перенесенного коронавируса / instagram.com/sasanchyn_official

Напомним,

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