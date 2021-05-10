Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин показал маму после тяжелой болезни: Маму сейчас учат ходить
Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствует мама после перенесенного коронавируса.
В своем Инстаграм-сториз Рома рассказывал, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Тогда парень просил всех неравнодушных финансовой помощи.
Позже Сасанчин сбор приостановил и просил лишь молиться за его маму. Все эти 2 месяца 57-летняя Евдокия Петровна пребывала в больнице.
В день матери артист впервые после болезни COVID-19 показал ее публике. В сториз Роман рассказал о состоянии самого родного человека и поблагодарил всех за поддержку.
Осталась лишь реабилитация. Маму сейчас учат ходить, она уже понемногу поднимается с кровати, уже много говорит. Для нас это огромная радость. Я определенно всем искренне благодарен, потому что если бы не вы, если бы не Бог, то ничего этого бы не было!
Напомним,