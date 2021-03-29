Победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали с COVID-19 вслед за тяжелобольной мамой

У певца Романа Сасанчина диагностировали COVID-19.

Победитель проекта "Голос країни" Роман Сасанчин на своей странице в Инстаграм сообщил, что у него выявили коронавирус. Парень записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии.

Рома отметил, что вовремя обратился к доктору и сейчас уже проходит курс лечения. В видео можно увидеть, что он лежит на больничной койке под капельницей.

А вот у его мамы, которая находится в тяжелом состоянии, улучшений, к сожалению, нет никаких.

Хочу поблагодарить кто поддерживает маму, у нее к сожалению ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Еще пока Слава Богу в начале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо.

Отметим, что недавно Рома обратился к украинцам с просьбой о финансовой помощи. Его мама в тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ, и у парня не хватало денег на лечение. Позже сбор средств он остановил, и теперь лишь просит молиться за его родного человека.

Напомним,