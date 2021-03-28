Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире
Специалисты одной из медицинских компаний составили рейтинг и выяснили, кто занимает лидирующее место "самого сексуального лысого мужчины мира".
Наследник британского престола – принц Уильм – занял первое место в данном рейтинге. С огромным отрывом, в два раза, на второй строчке расположился абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории – боксер Майк Тайсон. Сексуальным его называли 8,8 млн раз.
В десятку также вошли боксер Флойд Мейвезер и актеры – Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.
Пользователи соцсетей не согласились в таким рейтингом. Они отметили, что занимать первое место должен кто-то из актеров, но точно не герцог Кембриджский.
Напомним,