Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире

28 марта 2021 20:42 Юлия Туренко
Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире
Принц Уильям
Fotobank / GettyImages

Специалисты одной из медицинских компаний составили рейтинг и выяснили, кто занимает лидирующее место "самого сексуального лысого мужчины мира".

Читайте такжеМАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021
Проанализировав запросы в Google на количество упоминаний таких слов как "сексуальный", "привлекательный" и т.п., оказалось, что 17.6 миллионов раз упоминался супруг Кейт Миддлтон.

Наследник британского престола – принц Уильм – занял первое место в данном рейтинге. С огромным отрывом, в два раза, на второй строчке расположился абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории – боксер Майк Тайсон. Сексуальным его называли 8,8 млн раз.

Майк Тайсон / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеХолостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Третье место у актера Джейсона Стэтхэма (7.4 млн), четвертое – у легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Закрыл пятерку рэпер Pitbull.

В десятку также вошли боксер Флойд Мейвезер и актеры – Джон Траволта, Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Вин Дизель.

Пользователи соцсетей не согласились в таким рейтингом. Они отметили, что занимать первое место должен кто-то из актеров, но точно не герцог Кембриджский.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Принц Уильям Майк Тайсон социальные сети новости рейтинг британская королевская семья

Материалы по теме

Супруг Елены Кравец рассказал, как реагировал на страстные танцы жены на паркете
Новости

Супруг Елены Кравец рассказал, как реагировал на страстные танцы жены на паркете
Поставила его перед фактом: Наталка Денисенко готовится к свадьбе
Новости

Поставила его перед фактом: Наталка Денисенко готовится к свадьбе
Ошибки молодости: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 30.03.2021)
Сериалы

Ошибки молодости: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 30.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Телешоу

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK