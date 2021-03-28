В понедельник, 29 марта, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Ошибки молодости» производства кинокомпании «Киевтелефильм».

Главные героини истории – лучшие подруги Нина и Ирина, которые выросли в детдоме. Но их дружбу разрушает любовь к одному мужчине.

Андрей, в которого была влюблена Ирина, изменил ей с Ниной. Вне себя от злости и обиды, Ирина нарушила закон и была осуждена. И даже в тюрьме не смогла простить ни подругу, ни любимого. К этому времени она уже была беременна, но сообщить об этом Нине не успела.

Подруги разошлись, не думая, что через много лет судьба сведет их снова. Андрей исчез, как в воду канул. Ирина отказалась от дочери, которую родила на зоне, и так получилось, что Нина удочерила малышку, не зная, кто ее мать. Но порой ошибки молодости заставляют пересмотреть всю твою жизнь.

Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

По словам режиссера картины Сергея Щербина, в фильме будет немало экш и сложных трюковых сцен, так как одна из героинь увлекается байками. Для этих съемок киношники задействовали профессиональных каскадеров.

Я раньше снимал много трюков, но на этих съемках впервые воссоздавали очень сложную сцену. По сюжету, герой и героиня едут на мотоцикле, и когда она, поругавшись с отцом, просит своего молодого человека прибавить скорость, они падают и начинают скользить. В момент падения он хватает ее за руку и на ходу подтягивает к себе, таким образом защищая свою девушку, – рассказывает Сергей Щербин.

В еще одной непростой сцене пришлось поучаствовать актеру Игорю Рубашкину. По задумке, его герой идет по набережной, замечает тонущую девушку и бросается ей на помощь.

Но сложность состояла в том, что мы снимали в конце декабря. Можете себе представить, как холодно лезть в воду, – говорит режиссер-постановщик. – Для съемок общих планов мы привлекли каскадеров – они хоть и были в гидрокостюмах, но все равно больше 2-3 минут провести в ледяной воде сложно. А на крупных планах снимался сам артист Игорь Рубашкин. Надо отметить мужество ребят! Конечно, мы развернули палатки с обогревом, но все равно съемки выдались непростыми.

Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

Также в фильме зрители увидят актеров Анну Миклош, Алексея Зубкова, Еву Серебренникову, Варвару Лаптеву, Романа Васильева, Александра Пашкова, Ирину Кудашову, Станислава Щекина, Анну Розстальную и других.

Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Производством сериала занималась кинокомпания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Ошибки молодости» в понедельник и вторник в 21:00 на телеканале «Украина».

