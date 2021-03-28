Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма

28 марта 2021 01:00 Юлия Туренко
Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
пресс-служба

В понедельник, 29 марта, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Ошибки молодости» производства кинокомпании «Киевтелефильм».

Читайте такжеСкажи мне правду: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма
Главные героини истории – лучшие подруги Нина и Ирина, которые выросли в детдоме. Но их дружбу разрушает любовь к одному мужчине.

Андрей, в которого была влюблена Ирина, изменил ей с Ниной. Вне себя от злости и обиды, Ирина нарушила закон и была осуждена. И даже в тюрьме не смогла простить ни подругу, ни любимого. К этому времени она уже была беременна, но сообщить об этом Нине не успела.

Подруги разошлись, не думая, что через много лет судьба сведет их снова. Андрей исчез, как в воду канул. Ирина отказалась от дочери, которую родила на зоне, и так получилось, что Нина удочерила малышку, не зная, кто ее мать. Но порой ошибки молодости заставляют пересмотреть всю твою жизнь.

Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

Читайте такжеМАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца
По словам режиссера картины Сергея Щербина, в фильме будет немало экш и сложных трюковых сцен, так как одна из героинь увлекается байками. Для этих съемок киношники задействовали профессиональных каскадеров.

Я раньше снимал много трюков, но на этих съемках впервые воссоздавали очень сложную сцену. По сюжету, герой и героиня едут на мотоцикле, и когда она, поругавшись с отцом, просит своего молодого человека прибавить скорость, они падают и начинают скользить. В момент падения он хватает ее за руку и на ходу подтягивает к себе, таким образом защищая свою девушку, – рассказывает Сергей Щербин.

В еще одной непростой сцене пришлось поучаствовать актеру Игорю Рубашкину. По задумке, его герой идет по набережной, замечает тонущую девушку и бросается ей на помощь.

Но сложность состояла в том, что мы снимали в конце декабря. Можете себе представить, как холодно лезть в воду, – говорит режиссер-постановщик. – Для съемок общих планов мы привлекли каскадеров – они хоть и были в гидрокостюмах, но все равно больше 2-3 минут провести в ледяной воде сложно. А на крупных планах снимался сам артист Игорь Рубашкин. Надо отметить мужество ребят! Конечно, мы развернули палатки с обогревом, но все равно съемки выдались непростыми.

Ошибки молодости: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма / пресс-служба

Также в фильме зрители увидят актеров Анну Миклош, Алексея Зубкова, Еву Серебренникову, Варвару Лаптеву, Романа Васильева, Александра Пашкова, Ирину Кудашову, Станислава Щекина, Анну Розстальную и других.

Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Производством сериала занималась кинокомпания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Ошибки молодости» в понедельник и вторник в 21:00 на телеканале «Украина».
 

Облако тегов

сериалы канал Украина анонс сериалы 2021 Ошибки молодости сериал Ошибки молодости

Материалы по теме

МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021
Новости

МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Сома
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Сома
Бедная Саша: смотреть онлайн 6 серию
Сериалы

Бедная Саша: смотреть онлайн 6 серию
Бедная Саша: смотреть онлайн 5 серию
Сериалы

Бедная Саша: смотреть онлайн 5 серию

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK