МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца

27 марта 2021 21:15 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца
пресс-служба

27 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Месяца.

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27 марта на канале Украина в эфир вышел 10 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило 7 основных персонажей, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

В десятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – мечтательным и изменчивым Месяцем. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Месяц – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Месяца скрывалась певица Надежда Мейхер.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца / пресс-служба

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