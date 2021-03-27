МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца

27 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Месяца.

27 марта на канале Украина в эфир вышел 10 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступило 7 основных персонажей, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

В десятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – мечтательным и изменчивым Месяцем. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Месяц – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Месяца скрывалась певица Надежда Мейхер.