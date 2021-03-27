МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Месяца
27 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Месяца.
В десятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – мечтательным и изменчивым Месяцем. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Месяц – гость масштабного шоу «МАСКА».
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Месяца скрывалась певица Надежда Мейхер.