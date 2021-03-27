Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

26 марта на телеканале СТБ в эфир вышел 4 выпуск романтического проекта Холостяк-11.

Анна

На четвертой недели Холостяк с девушками ходил на индивидуальные свидания, на групповые, а также участницы попали на настоящий бал. Но были моменты, когда красотки разочаровывали Михаила. Отправить домой главный герой решил сразу двоих.

Аня / instagram.com/stbua

На групповом свидании Аня активно соблазняла Холостяка. Однако в его отсутствие флиртовала с его лучшим другом. На балу девушка также не прочь была пофлиртовать с мужчинами.

Кроме того, друг Михаила показал материалы в СМИ, где про Аню пишут как про эскортницу. Холостяк не стал копаться в прошлом участницы, а вот ее поступки на проекте сильно расстроили его.

Ты знаешь, чего хочет мужчина. Меня разочаровало, что через пару минут нашего общения ты так же общалась с моим другом. Он мне сказал, что ты спрашивала о нем. Я понял, что для тебя не важен мужчина, как я. А просто важен мужчина около. У меня нет для тебя сегодня розы, – заключил Холостяк и провел Аню.

Виктория

Вика / instagram.com/stbua

После общения с Викой Михаил отметил, что девушка часто надевает маску. В разных ситуациях у нее практически одинаковое лицо, что является довольно странным.

Холостяк отметил, что Виктория красива внешне и умна, однако он хочет общаться с ней настоящей, а не с маской. Михаил решил отправить домой участницу.