Один за всех: возможный второй подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины

26 марта 2021 23:10 Юлия Туренко
Один за всех: возможный второй подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины
Один за всех: возможный второй подозреваемый в убийстве 7-летней Маши из Херсонщины
пресс-служба

28 марта в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта ведущий и эксперты начнут собственное расследование скандальной истории об убийстве 7-летней девочки Маше из Херсонщины.

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Три недели назад перед 8 марта по всей Украине разлетелась громкая история об исчезновении 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое на Херсонщине. Посреди белого дня девочка пропала за 100 метров от своего дома, гуляя вместе с братом. А после четырех дней поисков жильцов села и волонтеров Машу нашли мертвой в мешке в заброшенном сарае.

В день ее захоронения было задержано подозреваемого в убийстве девочки – им оказался 62-летний пенсионер Николай Волчанин. За официальной версией следствия убийца задушил маленькую Машу и после надругался над ее телом. Жителей села Счастливое эта информация повергла в шок. Эксклюзивно в студию «Один за всех» некоторые из них придут, чтобы рассказать, к кому еще приставал мужчина и кто еще из села стали его жертвами. А на защиту Николая придет его родная дочь с доказательствами невиновности отца.

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Информация о задержании 62-летнего Николая еще больше повергла в шок родителей Маши – мужчина был их соседом и близким другом. Папа Андрей тяжело отходит от смерти дочери, и только эксклюзивно для «Один за всех» он придет в студию проекта и расскажет правду о том, в каких условиях росла маленькая Маша.

Пока следствие задержало одного подозреваемого, некоторые жители села уверены, что у Николая есть соучастник. И он до сих пор ходит на свободе среди них!

За пять лет работы следователем я сталкивался с разными делами и преступлениями разного характера. Но эта история меня повергла в шок! В такие моменты я хотел бы лично направить в суд дело на этого человека и следить на за тем, чтобы он получил по заслугам. Но также я могу помочь всем жителям села как ведущий проекта «Один за всех», разобравшись, был ли на самом деле у подозреваемого соучастник. Это большая ответственность, и мы с командой и экспертами не можем подвести людей, которые доверились нам, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

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Команда «Один за всех» провела собственное расследование и нашла человека, который может быть причастен к смерти Маши. Именно его односельчане в день трагедии видели с похожим мешком в руках, в котором нашли тело девочки.

В студии проекта эксперты и ведущий Сергей Костыра разберутся, имеет ли этот человек отношение к убийству Маши. А также выяснят, каким образом Николай заманил к себе Машу, сколько жертв из села Счастливое на его счету и какую информацию все это время скрывали сельский совет и служба в делах детей. Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Смотрите новые выпуски «Один за всех» по воскресеньям в 20:00 на СТБ!

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