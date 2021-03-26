Один за всех: возможный второй подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины
28 марта в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта ведущий и эксперты начнут собственное расследование скандальной истории об убийстве 7-летней девочки Маше из Херсонщины.
В день ее захоронения было задержано подозреваемого в убийстве девочки – им оказался 62-летний пенсионер Николай Волчанин. За официальной версией следствия убийца задушил маленькую Машу и после надругался над ее телом. Жителей села Счастливое эта информация повергла в шок. Эксклюзивно в студию «Один за всех» некоторые из них придут, чтобы рассказать, к кому еще приставал мужчина и кто еще из села стали его жертвами. А на защиту Николая придет его родная дочь с доказательствами невиновности отца.
Пока следствие задержало одного подозреваемого, некоторые жители села уверены, что у Николая есть соучастник. И он до сих пор ходит на свободе среди них!
За пять лет работы следователем я сталкивался с разными делами и преступлениями разного характера. Но эта история меня повергла в шок! В такие моменты я хотел бы лично направить в суд дело на этого человека и следить на за тем, чтобы он получил по заслугам. Но также я могу помочь всем жителям села как ведущий проекта «Один за всех», разобравшись, был ли на самом деле у подозреваемого соучастник. Это большая ответственность, и мы с командой и экспертами не можем подвести людей, которые доверились нам, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.
В студии проекта эксперты и ведущий Сергей Костыра разберутся, имеет ли этот человек отношение к убийству Маши. А также выяснят, каким образом Николай заманил к себе Машу, сколько жертв из села Счастливое на его счету и какую информацию все это время скрывали сельский совет и служба в делах детей. Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.
Смотрите новые выпуски «Один за всех» по воскресеньям в 20:00 на СТБ!