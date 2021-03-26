МастерШеф. Профессионалы-3: участникам предстоит "изобрести мясо" и покорить самых известных мясников страны
27 марта на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.
Лучший способ накормить мясника мясом – приготовить для него бургер! Ваше задание – сделать 6 бургеров и для судьей, и для гостей. Но есть одно “но” – в коморе вы не найдете ни мяса, ни птицы, ни рыбы, ни даже сои. Вам нужно самим “изобрести” мясо. Это не просто так, ведь истинный шеф должен идти в ногу со временем и адаптироваться под изменения, которые происходят в мире, – объявит Эктор Хименес-Браво.
За два часа профи должны сделать не просто бургеры растительного происхождения, а создать мясо, которое будет похожим и по текстуре, и по цвету, и конечно же, по вкусу. Команда, которая проиграет полностью оденется в черный! Вердикты вынесут не судьи, а гости – шеф-мясник первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Константин Лайпаков, шеф, который благодаря любви к мясу стал известен на всю страну – Алекс Якутов, и настоящий бог мяса - Алик Мкртчян. Кто сможет приготовить мясной бургер без мяса, а кто наденет черный фартук – узнаем завтра на СТБ!