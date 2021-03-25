Скажи мне правду: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма

25 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
Скажи мне правду: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма
Скажи мне правду: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма
пресс-служба

В воскресенье, 28 марта, в 16:40 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Скажи мне правду» совместного производства компании FILM.UA Group и канала.

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Несчастье обрушивается на домохозяйку Настю Валевскую внезапно. Ее мужа, бизнесмена Игоря, арестовывают. У дочери Ники – тяжелый приступ астмы. Настя мечется между больницей и СИЗО. Ценой неимоверных усилий ей удается спасти Игоря от тюрьмы. Но радость оказывается недолгой – Настя узнает, что муж давно ей изменяет. Забрав дочь, она уходит от Игоря и пытается начать все с нуля. Однако путь героини к новой жизни и новой себе окажется совсем нелегким.

Главную роль в новой истории исполнила актриса Анастасия Цымбалару. Помимо одного имени, с этой героиней артистку связывают и общие черты – она также эмоциональная и принимает все близко к сердцу.

Думаю, что многие женщины узнают себя в моей Насте. Я очень рада, что мне довелось сыграть такую глубокую и сильную личность. Да, она немного наивная, но при этом честная и искренняя, – рассказывает Анастасия Цымбалару. – Главное – она совсем не похожа на большинство героинь, которых я сыграла ранее: в моей кинобиографии довольно много гламурных, роковых красавиц, которые разрушают жизнь главных героев. Но Настя совсем другая! Да, ей будет очень непросто, но она не имеет права сдаваться.

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Также в фильме снялись актеры Кирилл Кузнецов, Артем Позняк, Дмитрий Сарансков, Виктория Карпинская, Карина Мушта, Елизар Назаренко и другие.

Режиссер-постановщик – Роман Ткаченко. Оператор-постановщик – Дмитрий Юриков. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Виктор Мирский, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко. Производством сериала занимались компания FILM.UA Group и канал «Украина». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Скажи мне правду» в воскресенье, 28 марта, в 16:40 на телеканале «Украина».

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