20 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 7 выпуске от 20.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.

На кухне МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский ждут от участников не только изысканных блюд и вкусов, но и креативных решений. Минувшая битва черных не стала исключением!

В черных фартуках оказалось шестеро участников – Виталик, Лиля, Влад, Виктор, Руслан и Владислав. Однако готовил вместе с ними еще один профи – Владимир Ярославский. А все для того, чтобы доказать, что это задание битвы черных выполнимо.

Каждый участник тянул карточку с одной согласной буквой украинского алфавита, а также получал стартовый набор с основными ингредиентами. Остальные же продукты в блюде должны были начинаться на вытянутую букву. Судьи учитывали и количество, и качество использованных ингредиентов.

Владимир Ярославский готовил шедевр на букву “П” – жареную перепелку с пюре из пастернака, печенкой, дюкселем с папайей, пастернаком и пореем конфи с соусом Жу. Его блюдо попробовали, как судьи, так и участники. Конечно, это был самый приятный момент на битве черных. Далее пришел черед участникам презентовать свои блюда.

Виктору повезло с буквой “К”, ведь он так удачно подобрал продукты, что судьи буквально лишились дара речи. Эктор отметил очень аппетитную презентацию, а вкус стал для него приятным сюрпризом. Утка с соусом из кориандра, куркумы, карри, корицы оказалась сочной, а нотки специй просто пленили судей.

Владислав презентовал свое блюдо-”М”: копченые мидии с макрелью, пряным соусом из мяты и морковного фреша. На вкус блюдо было гораздо лучше, чем на вид. Эктор так и не понял, зачем Владислав добавил маркель, но его блюдо оказалось не худшим.

Лиля готовила блюдо с ингредиентами на “С” - медальоны из свинины, с бланшированной спаржей, кранчем из сала, чечевицей со специями, с соусом из лука, белого вина и паприки. Судьи отметили рост Лили на проекте, она проделала хорошую работу, мясо было мягким и гарнир очень вкусным.

У Виталика была буква “В”, и он показал свои умения в приготовлении осьминога, с ворчестером и овсяной крупой с соусом васаби. Осьминог получился не резиновым, а это, по словам Эктора, дорогого стоит. Хоть и презентация участника вышла не очень аккуратной, Виталика спас вкус.

Буква “Г” сыграла злую шутку с Русланом. Он уверял, что приготовил голубя, но, на самом деле, в его блюде оказалась перепелка. Профи перепутал птиц, и крайне разочаровал судей. Хотя на вид его блюдо с грибами, пюре из гороха, попкорном из гречки и стейком из тыквы блюдо было восхитительным, он потерпел фиаско.

Баранина с брокколи и жареным баклажаном от Влада оказалась очень слабой. Мясо баранины имеет специфический привкус, которого нужно умело избавиться. У парня этого не получилось. Презентация была неаккуратной, а баклажаны слишком жирными.

На грани вылета оказались Руслан и Влад. Хоть Руслан и перепутал птиц, его блюдо было потрясающе вкусным.

Перепелка это не голубь, но она позволила нам полетали среди прекрасных вкусов, поэтому мы дадим еще шанс полетать и вам, – объявил Эктор.

Несмотря на то, что Влад четко придерживался правил, его блюдо оказалось самым провальным.

Проект покинул Влад Давиденко.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 7 выпуске от 20.03.2021 / пресс-служба

Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 27 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.