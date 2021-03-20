МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона
20 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Ворона.
В девятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – изысканным Вороном. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Ворон – гость масштабного шоу «МАСКА».
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Ворона скрывалась певица Злата Огневич.