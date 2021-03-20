МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона

20 марта 2021 21:18 Юлия Туренко
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона
пресс-служба

20 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Ворона.

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20 марта на канале Украина в эфир вышел 9 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило восемь участников, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

В девятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – изысканным Вороном. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Ворон – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Ворона скрывалась певица Злата Огневич.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона / пресс-служба

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