МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Ворона

20 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Ворона.

20 марта на канале Украина в эфир вышел 9 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступило восемь участников, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

В девятом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – изысканным Вороном. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Ворон – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Ворона скрывалась певица Злата Огневич.