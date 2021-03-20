Холостяк-11: сразу 8 участниц покинули шоу в 3 выпуске от 19.03.2021

19 марта на телеканале СТБ в эфир вышел 3 выпуск романтического проекта Холостяк-11.

Анастасия

Холостяк , как и обещал, решения принимает быстро. Поэтому на третьей неделе домой отправилось вновь большое количество девушек. С кем на этот раз попрощался Михаил Заливако и почему – читайте в нашем материале.

Настя / instagram.com/stbua

Иногда бывает так, что участницы добровольно покидают проект. Именно такое решение в начале третьей недели приняла порноактриса Настя.

Кристина

Кристина

На групповом свидании и Михаила состоялось общение с Кристиной. Девушка призналась, что на проект пришла по рекомендации подруги. Делится с Холостяком своим настоящим и прошлым - участница не стала. Поэтому главный герой попрощался с Кристиной.

Ольга

Оля

Личное общение у Холостяка состоялось и с Олей. Мужчина попытался узнать значение ее татуировки "Элитка", которую девушка засветила, приняв решение идти ва-банк и сняв с себя одежду. Однако участница не захотела рассказывать правду. Михаил отправил Ольгу домой, так как она осталась для него загадкой, а открываться Холостяку она не хотела.

Юлия

Юля

В конце третьей недели состоялась чайная церемония. Во время общение с Холостяком Юля рассказала ситуацию, которая у нее случилась с ее бывшим парнем. Девушка оставила в тяжелой ситуации своего бойфренда. Михаил расценил это как предательство и попрощался с участницей.

Алла Павловна

Алла

Алла реализовалась как мама и как бизнесвумен. Однако полностью довериться и положиться на мужчину – еще не готова. Михаил не смог почувствовать ее как женщину - поэтому попрощался с участницей.

Алиса

Алиса

На Церемонии роз Холостяк решил отправить домой Алису. Михаил не видел дальнейших развитий отношений с участницей.

Надин

Надин

Во время личного общения с Михаилом Надин призналась, что пять лет она пыталась попасть на проект Холостяк. Девушка верит, что здесь можно найти свою любовь и изменить жизнь.

Главного героя смутили прошлые участия Надин в других реалити-шоу, поэтому он принял решение отправить ее домой. Так как уверен – нужна ей лишь публичность.

Лола

Лола

А вот Лола решила вновь манипулировать Холостяком. И когда на Церемонии роз оставалась лишь одна роза, она заявила, что хочет покинуть проект, потому что Михаил всех ее подруг отправляет домой. Но манипуляция не сработала и главный герой отправил домой также и Лолу.