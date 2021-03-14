Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

19 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Холостяк-11.

Смотрите в 3 выпуске шоу Холостяк-11: Девушки, которые живут в доме в лесу, решат воспользоваться моментом и устроить цветочную вечеринку, приуроченную ко дню рождения одной из участниц. Холостяк получит записку, но не будет знать, кто же виновница торжества. Однако у мужчины уже есть планы на этот день - свидание с участницей со второго дома, у озера. Какое же решение примет Михаил, чтобы разрешить ситуацию и не обделить вниманием девушек?

Помимо этого, Холостяк пригласит на свидание трех участниц. Вместе они отправятся на теннисный корт, чтобы освоить этот вид спорта. Помимо игры, всплывут волнующие девушек вопросы, на которые они потребуют честный ответ. Что же их беспокоит? И какой выбор по итогу сделает Михаил?

3 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 19.03.2021 в 19:00 на СТБ и 28 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

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