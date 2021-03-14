Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.03.2021)

14 марта 2021 04:00 Юлия Туренко
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.03.2021)
пресс-служба

17 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Синяки, гематомы, сломанные кости и ножевые ранения - такие побои и раны 51-летнему Виктору из города Каменское наносит его собственная жена Оксана. Женщина два года издевается над мужем-инвалидом, который перенес инсульт, и заставляет то же самое делать их четырехлетнего сына Дениса. В одну из ночей Виктор с сыном сбежали из дому к семье, которая стала на их защиту. В студии проекта Оксана не скрывает, что избивает своего мужа, но она намерена вернуть себе сына любой ценой.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 17.03.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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