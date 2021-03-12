Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.03.2021)

12 марта 2021 23:15 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.03.2021)
пресс-служба

14 марта на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: В программу обратился 51-летний Василий из Киевской области. Три месяца назад он застал свою 11-летнюю дочь Катю в объятиях 55-летнего друга Владимира! И теперь мужчина требует, чтобы тот получил по заслугам. В то время, как отец подал заявление в полицию, мама увезла дочь в соседнее село и теперь живет под одной крышей с Владимиром. Уверяет, что он для Катя – лучший вариант и настоящий защитник.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 14.03.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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