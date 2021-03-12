Один за всех: мать скрывает отношения малолетней дочери с 55-летним мужчиной

14 марта в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта эксперты и ведущий в студии будут спасать 11-летнюю Катю от 55-летнего друга ее отца!

В программу Один за всех обратился 51-летний Василий с Киевщины. Три месяца назад он застал свою 11-летнюю дочь Катю в объятиях 55-летнего друга Владимира. Об их отношениях ему и раньше говорили соседи и дочка Соня. Но поверил он в эти слухи только, когда собственными глазами увидел, как маленькая Катя целуется с его другом.

Василий сразу же подал заявление в полицию на Владимира. Но правоохранительные органы не смогли его засудить и почти сразу же выпустили на свободу. А в это время мама девочки Светлана вывезла Катю в соседнее село, чтобы скрыть преступление. И теперь они живут под одной крышей с Владимиром.

Светлана наоборот - счастлива от того, что у маленькой дочки Кати появился такой защитник, как Владимир. По ее словам, он относится к Кате как к собственной дочери, покупает ей вещи и дорогую технику. В то время, как родной отец девочки не мог ее этим обеспечить.

Любое насилие по отношению к ребенку: физическое, эмоциональное или сексуальное - неприемлемо! Поэтому эту историю мы не могли обойти стороной. Для благополучия маленькой Кати мы с экспертами хотели детально разобраться в этом семейном конфликте, чтобы в конце выпуска констатировать факт - было или не было насилия над ребенком. И в случае положительного ответа я был готов помочь героям, чтобы виновный получил по заслугам, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всех» эксперты и ведущий Сергей Костыра разберутся, какие отношения у 11-летней Кати с 55-летним Владимиром. Правда ли, что мужчина развращал девочку? И что он чувствует к ней на самом деле: отцовскую любовь или сексульное влечение? Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Смотрите новые выпуски «Один за всех» по средам в 19:00 и по воскресеньям в 20:00 на СТБ!