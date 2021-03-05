Один за всех: герои выпуска найдут свою сестру, которая пропала 16 лет назад и ее считали умершей

5 марта 2021 17:10 Юлия Крутиева
Один за всех: герои выпуска найдут свою сестру, которая пропала 16 лет назад и ее считали умершей
Один за всех: герои выпуска найдут свою сестру, которая пропала 16 лет назад и ее считали умершей
пресс-служба

7 марта в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта Один за всех эксперты и ведущий в студии помогут найти героям сестру, которая пропала 16 лет назад!

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В проект "Один за всех" обратились родные сестры и брат - Олеся, Мария и Никита. В детстве у них была еще одна сестра Даша. Но в четырехмесячном возрасте, по словам мамы, малышка умерла от воспаления легких. Дети не могли поверить в такую неожиданную смерть сестры, ведь не видели ни ее тела, ни свидетельства о смерти.

А через 15 лет Никита нашел дома документ, который подтвердил опасения – мама все это время им лгала – сестра Даша жива! Но раскаиваться родители не спешат. Наоборот, мама разорвала единственный документ, в котором говорилось, где можно найти Дашу. О том, что случилось 16 лет назад, она наотрез отказывается говорить и стыдится своего поступка. В это время дети разорвали связь с родителями и держат на них глубокую обиду. Они серьезно настроены найти свою сестру, ведь это их родной человек.

История и вправду была очень запутанная – мама не хотела идти с нами на контакт и помогать в поисках ее меньшей дочери. Мы боялись, что девочка и вовсе могла уже быть неживой… Но сделали все возможное, чтобы ее брат и сестры узнали, что произошло в день пропажи Даши. Это удивительная история о крепкой связи братьев и сестер. О том, что сквозь года они помнят о своей сестре, которую видели всего в возрасте четырех месяцев, и до сих пор хотят ей помочь обрести семью, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всех» эксперты и ведущий Сергей Костыра раскроют тайну исчезновения малышки Даши 16 лет назад. Что родители сделали с ребенком, и куда он попал после этого? Журналистское расследование заведет команду в церковь… Как сложилась судьба 16-летней Даши, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Смотрите новые выпуски «Один за всех» по средам в 19:00 и по воскресеньям в 20:00 на СТБ!

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