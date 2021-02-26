Один за всех: 5-летнюю Вику с гематомами спасала воспитательница

28 февраля на СТБ выйдет новый выпуск остросоциального проекта "Один за всех".

Теперь на страже справедливости стоит новый ведущий программы Один за всех – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра.

28 февраля в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта эксперты в студии будут спасать 5-летнюю Вику из Киевской области. Несколько месяцев назад воспитательница детского сада Юлия обнаружила на теле девочки огромные синяки и гематомы. Маленькая Вика в слезах умоляла спасти ее от родителей и рассказывала, как папа “воспитывал” ее кулаками.

Но когда женщина раздела девочку, чтобы помыть, ее охватил еще больший шок – на половых органах ребенка были видны следы надругательства! Мама Вики в телефонном разговоре объяснила это тем, что у их отца такие методы воспитания. Юлия сразу же вызвала полицию и обратилась в службу по делам детей. На 2 месяца отца по подозрению в развращении и избиении закрыли в СИЗО. А бедную Вику отдали под опеку бабушке и старшей сестре.

Но вскоре из-за недостатка доказательств отца выпустили из СИЗО. Теперь родители хотят вернуть Вику домой и очистить свое имя от этих громких заявлений.

Эта история была очень запутанная. В то время, как Юлия обвиняла родителей в избиении ребенка, мама Вики обвиняла воспитательницу в преступном плане против ее мужа. Нам даже пришлось прибегнуть к помощи детектора лжи, чтобы разобраться в том, кто на самом деле виновен. И этот человек понесет заслуженное наказание, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.

В студии «Один за всех» эксперты и ведущий Сергей Костыра наконец узнают всю правду об этой громкой истории! Что на самом деле случилось с Викой? Признание, которое шокирует, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.