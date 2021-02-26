Один за всех: 5-летнюю Вику с гематомами спасала воспитательница
28 февраля на СТБ выйдет новый выпуск остросоциального проекта "Один за всех".
28 февраля в 20:00 в новом выпуске остросоциального проекта эксперты в студии будут спасать 5-летнюю Вику из Киевской области. Несколько месяцев назад воспитательница детского сада Юлия обнаружила на теле девочки огромные синяки и гематомы. Маленькая Вика в слезах умоляла спасти ее от родителей и рассказывала, как папа “воспитывал” ее кулаками.
Но вскоре из-за недостатка доказательств отца выпустили из СИЗО. Теперь родители хотят вернуть Вику домой и очистить свое имя от этих громких заявлений.
Эта история была очень запутанная. В то время, как Юлия обвиняла родителей в избиении ребенка, мама Вики обвиняла воспитательницу в преступном плане против ее мужа. Нам даже пришлось прибегнуть к помощи детектора лжи, чтобы разобраться в том, кто на самом деле виновен. И этот человек понесет заслуженное наказание, – прокомментировал выпуск ведущий Сергей Костыра.
В студии «Один за всех» эксперты и ведущий Сергей Костыра наконец узнают всю правду об этой громкой истории! Что на самом деле случилось с Викой? Признание, которое шокирует, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.