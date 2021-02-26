Елена Кравец поделилась архивными кадрами дочери в честь ее 18-летия: Ты осчастливила нашу жизнь!

26 февраля 2021 12:10 Юлия Крутиева
Елена Кравец поделилась архивными кадрами дочери в честь ее 18-летия: Ты осчастливила нашу жизнь!
Дочь Елены Кравец - Мария
instagram.com/ma_kravets

24 февраля в семье Елены Кравец - праздник!

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Старшей дочери звезды 95 Квартала Елены Кравец исполнилось 18 лет. В честь совершеннолетия Марии любящая мама решила поздравить свою дочь не только лично, но и публично с помощью социальных сетей.

На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала видеоролик, смонтированный собственноручно. В нем Елена Кравец собрала яркие архивные фото своей наследницы, многие из которых ранее не появлялись в Сети.

Дочь Елены Кравец - Мария / instagram.com/ma_kravets

Кравец призналась, что подобное видео создавала впервые, поэтому с его публикацией опоздала на один день. Однако надеется, что Маша, при просмотре ролика, улыбнется, вспоминая прекрасные моменты из своей жизни.

18 лет назад ты своим появлением, смехом и кудряшками осчастливила нашу жизнь! – написала в своем блоге Елена Кравец. – Сегодня ты такая взрослая, но никогда не перестанешь быть маленькой для меня...) С Днем рождения, малышка! Ты и есть подарок..) P. S. Я не очень сильна в создании подобных видео, поэтому опоздала с ним на целый день, но я надеюсь, ты улыбнёшься, когда будешь смотреть эти фото. Они тёплые, как и ты сама.

К слову, в семье Елены и Сергея Кравец подрастают также двойняшки Ваня и Катя. Сейчас малышам по 4 годика.

Напомним,

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