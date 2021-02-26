Звезды сериала "След" Тоня Хижняк и Александр Боднар рассказали, как начинался их роман

В марте зритель увидит продолжение детективного сериала «След» на СТБ. Команда ОСА будет расследовать еще более запутанные дела, а в рядах оперативников появятся новые лица.

Тем временем на съемках рабочие отношения двух актеров переросли в романтические. На старт съемок новых серий актеры сериала Антонина Хижняк и Александр Боднар пришли уже как пара. В разговоре они рассказали о знакомстве и первом впечатлении друг о друге.

Какой была ваша первая встреча?

Саша: Помню нашу первую встречу на павильоне, мы меряли костюмы. Мы с ней даже словом не перекинулись. Тоня тогда ходила на взводе, чем-то была недовольна, и мы даже не смогли познакомиться.

Тоня: Да, я тогда приехала на примерку после карантина перед запуском съемок. И чего-то в тот день такая вся на нервах была. И я совсем не обратила внимание на то, что у нас появился в команде новый человек. Но скажу честно, в тот день я себя не очень красиво вела (смеется). Так обычно я в хорошем расположении духа – Саше просто не очень повезло застать меня такой.

instagram.com/fas_bodnar

Когда же вы полноценно познакомились друг с другом?

Нормально мы познакомились на первых съемках, 31 мая, после карантина. Тогда мы оказались в одной гримерной, и целый день снимались вдвоем в кадре. У нас была возможность посмотреть, с кем мы будем работать и что это за человек.

Помню самое первое появление Саши в тот день: мы стояли на улице возле павильона, и вокруг был какой-то хаос перед началом съемок. И тут появляется Саша – такое солнышко, улыбчивый, добрый. Чувствуется, что у человека хорошая энергия. Он представился и начал со всеми по кругу здороваться. Я еще в тот момент подумала, что это он пока такой улыбчивый – просто не знает, куда попал. Но он остался таким же. На площадке его все любят. Все знают: если Саша на смене, будет весело и легко. Он всегда разрядит обстановку, даже когда моя энергия на исходе. Он меня всегда поддерживает: чай, сладкое приносит, курточку застегнет. Саша однозначно держится лучше, чем я.

пресс-служба канала СТБ

В какой период ваши отношения начали стремительно развиваться?

Саша: Где-то в середине июля мы начали чаще общаться и ближе знакомиться. У нас даже дни рождения в одну неделю были, 21 и 28 числа. Мы друг друга поздравляли, но кстати праздновали отдельно. Наши отношения начались с августа. Все очень быстро закрутилось. Из-за съемок у нас не было много времени ходить на свидания, но я ей приносил кофе, чай и конфетки с кейтеринга (смеется).

Тоня: Да, тогда мы много проводили времени на съемках. Мы на работе были больше, чем дома. Было много сцен, мы весь день проводили вместе, а в перерывах о чем-то своем общались. И так я начала лучше узнавать человека и постепенно к нему привыкла. Мне хотелось увидеть его и послушать новые истории от него.

instagram.com/tonya_actress

Решающим моментом, думаю, для меня стал период, когда я сломала ногу. И Саша как раз снимался со мной в этой сцене. Тогда я потеряла самостоятельность и мобильность. И он все три месяца реабилитации очень сильно меня поддерживал. Тогда я поняла, что это надежный человек, который не только на съемках классный партнер, но и хороший человек в жизни. Я прониклась таким отношением ко мне и посмотрела на него под другим углом.

В начале марта смотрите продолжение детективного сериала «След» с понедельника по четверг на СТБ!

Напомним,