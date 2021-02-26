Звезды сериала "След" Тоня Хижняк и Александр Боднар рассказали, как начинался их роман
В марте зритель увидит продолжение детективного сериала «След» на СТБ. Команда ОСА будет расследовать еще более запутанные дела, а в рядах оперативников появятся новые лица.
Какой была ваша первая встреча?
Саша: Помню нашу первую встречу на павильоне, мы меряли костюмы. Мы с ней даже словом не перекинулись. Тоня тогда ходила на взводе, чем-то была недовольна, и мы даже не смогли познакомиться.
Тоня: Да, я тогда приехала на примерку после карантина перед запуском съемок. И чего-то в тот день такая вся на нервах была. И я совсем не обратила внимание на то, что у нас появился в команде новый человек. Но скажу честно, в тот день я себя не очень красиво вела (смеется). Так обычно я в хорошем расположении духа – Саше просто не очень повезло застать меня такой.
Когда же вы полноценно познакомились друг с другом?
Помню самое первое появление Саши в тот день: мы стояли на улице возле павильона, и вокруг был какой-то хаос перед началом съемок. И тут появляется Саша – такое солнышко, улыбчивый, добрый. Чувствуется, что у человека хорошая энергия. Он представился и начал со всеми по кругу здороваться. Я еще в тот момент подумала, что это он пока такой улыбчивый – просто не знает, куда попал. Но он остался таким же. На площадке его все любят. Все знают: если Саша на смене, будет весело и легко. Он всегда разрядит обстановку, даже когда моя энергия на исходе. Он меня всегда поддерживает: чай, сладкое приносит, курточку застегнет. Саша однозначно держится лучше, чем я.
В какой период ваши отношения начали стремительно развиваться?
Саша: Где-то в середине июля мы начали чаще общаться и ближе знакомиться. У нас даже дни рождения в одну неделю были, 21 и 28 числа. Мы друг друга поздравляли, но кстати праздновали отдельно. Наши отношения начались с августа. Все очень быстро закрутилось. Из-за съемок у нас не было много времени ходить на свидания, но я ей приносил кофе, чай и конфетки с кейтеринга (смеется).
Тоня: Да, тогда мы много проводили времени на съемках. Мы на работе были больше, чем дома. Было много сцен, мы весь день проводили вместе, а в перерывах о чем-то своем общались. И так я начала лучше узнавать человека и постепенно к нему привыкла. Мне хотелось увидеть его и послушать новые истории от него.
В начале марта смотрите продолжение детективного сериала «След» с понедельника по четверг на СТБ!
Напомним,