Актеры сериала "След" Антонина Хижняк и Александр Боднар закрутили роман

27 января 2021 13:37 Юлия Крутиева
Актеры сериала
Актриса Антонина Хижняк
пресс-служба канала СТБ

Личная жизнь актрисы Антонины Хижняк вновь начала налаживаться.

Читайте такжеЗвезда "Шерлока" Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала "Ход королевы"
После развода со своим супругом звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "След" Антонина Хижняк всю себя посвятила 3-летнему сыну Максиму и творческой деятельности. Несмотря на перелом ноги, полученный на съемочной площадке, актриса не отчаялась, и продолжила сниматься в кино и сериалах с титановой пластиной в ноге, которую ей поставили после получения травмы.

В интервью телеканалу СТБ Антонина призналась, что вновь влюблена. Покорить сердце девушки удалось ее партнеру по сериалу "След" Александру Боднару.

Актер Александр Боднар

Коллеги много времени проводили вместе на съемках, так как являются основными партнерами – Тоня играет капитана Червоную, а Александр – майора спецназа Гайворона. Однако это не была любовь с первого взгляда.

Коли я вперше побачила Сашу, нічого в мене не йокнуло в душі, – признается актриса. – Проте він мене зачепив своїм ставленням до життя, своєю щирістю, добротою і, звісно, почуттям гумору. Ми познайомилися на зйомках серіалу. Я дуже хвилювалася, коли йшла працювати з ним у пару, адже Саша – мій основний партнер, із яким я мала проводити разом дуже багато часу: і в кадрі, і поза ним. Саша зразу почав жартувати. І це мене зачепило.

Актеры сериала "След" Антонина Хижняк и Александр Боднар / instagram.com/stbua

Читайте такжеОтдых в Египте зимой: актриса Аня Гресь советует, куда поехать и что брать с собой
Антонина призналась, что несмотря на то, что познакомилась с Александром на съемочной площадке, у них очень много общего: учеба в одном ВУЗе, жизнь в одном общежитии и знакомые. Но самое главное, что цепляет актрису, это то, что Саша воплощает в жизнь все то, о чем мечтает сама Тоня, но у нее никогда на это не хватает времени.

Пізніше, під час спілкування, я зрозуміла, що в нас дуже багато спільного: це і погляди на життя, якісь однакові події, ми вчилися в одному університеті, жили в одному гуртожитку, у нас багато спільних знайомих… А ще, знаєте, Саша мені постійно розказує про ті речі, які я сама хотіла б утілити в життя, але в мене ніколи на це не вистачає часу, а от він може! І це мене зачепило.

Александр Боднар и Антонина Хижняк / instagram.com/tonya_actress

Александр Боднар подтвердил слова Тони, что отношения у них завязались не сразу. Но первое, на что обратил внимание парень при знакомстве с коллегой – это ее прекрасное чувство юмора.

Коли ми познайомилися, перше, на що я звернув увагу, – це її прекрасне почуття гумору. Для мене це дуже важливо, – признается актер. – А от стосунки розпочалися трохи згодом, якось так сталося само собою. Ми практично цілодобово були разом, багато спілкувалися. Пам’ятаю, як одного разу після роботи пішли на пляж і проговорили практично до ранку.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ социальные сети След отношения новости романы звезд Антонина Хижняк Александр Боднар

Материалы по теме

Адская кухня: стало известно имя ведущего проекта
Новости

Адская кухня: стало известно имя ведущего проекта
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 14.10.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 14.10.2020)
Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала "Ход королевы"
Новости

Звезда "Шерлока" Аманда Аббингтон рассталась с актером сериала "Ход королевы"
Воздушные домашние пышки на сковороде (рецепт)
Еда и рецепты

Воздушные домашние пышки на сковороде (рецепт)

Популярное на сайте

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

МАСКА: канал Украина перенес второй выпуск шоу

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.01.2021)
МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)

Вспомнить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.01.2021)
Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн

Мальчик мой: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK