Актеры сериала "След" Антонина Хижняк и Александр Боднар закрутили роман

Личная жизнь актрисы Антонины Хижняк вновь начала налаживаться.

После развода со своим супругом звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "След" Антонина Хижняк всю себя посвятила 3-летнему сыну Максиму и творческой деятельности. Несмотря на перелом ноги, полученный на съемочной площадке, актриса не отчаялась, и продолжила сниматься в кино и сериалах с титановой пластиной в ноге, которую ей поставили после получения травмы.

В интервью телеканалу СТБ Антонина призналась, что вновь влюблена. Покорить сердце девушки удалось ее партнеру по сериалу "След" Александру Боднару.

Актер Александр Боднар

Коллеги много времени проводили вместе на съемках, так как являются основными партнерами – Тоня играет капитана Червоную, а Александр – майора спецназа Гайворона. Однако это не была любовь с первого взгляда.

Коли я вперше побачила Сашу, нічого в мене не йокнуло в душі, – признается актриса. – Проте він мене зачепив своїм ставленням до життя, своєю щирістю, добротою і, звісно, почуттям гумору. Ми познайомилися на зйомках серіалу. Я дуже хвилювалася, коли йшла працювати з ним у пару, адже Саша – мій основний партнер, із яким я мала проводити разом дуже багато часу: і в кадрі, і поза ним. Саша зразу почав жартувати. І це мене зачепило.

Актеры сериала "След" Антонина Хижняк и Александр Боднар / instagram.com/stbua

Антонина призналась, что несмотря на то, что познакомилась с Александром на съемочной площадке, у них очень много общего: учеба в одном ВУЗе, жизнь в одном общежитии и знакомые. Но самое главное, что цепляет актрису, это то, что Саша воплощает в жизнь все то, о чем мечтает сама Тоня, но у нее никогда на это не хватает времени.

Пізніше, під час спілкування, я зрозуміла, що в нас дуже багато спільного: це і погляди на життя, якісь однакові події, ми вчилися в одному університеті, жили в одному гуртожитку, у нас багато спільних знайомих… А ще, знаєте, Саша мені постійно розказує про ті речі, які я сама хотіла б утілити в життя, але в мене ніколи на це не вистачає часу, а от він може! І це мене зачепило.

Александр Боднар и Антонина Хижняк / instagram.com/tonya_actress

Александр Боднар подтвердил слова Тони, что отношения у них завязались не сразу. Но первое, на что обратил внимание парень при знакомстве с коллегой – это ее прекрасное чувство юмора.

Коли ми познайомилися, перше, на що я звернув увагу, – це її прекрасне почуття гумору. Для мене це дуже важливо, – признается актер. – А от стосунки розпочалися трохи згодом, якось так сталося само собою. Ми практично цілодобово були разом, багато спілкувалися. Пам’ятаю, як одного разу після роботи пішли на пляж і проговорили практично до ранку.

Напомним,