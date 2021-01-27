Адская кухня: стало известно имя ведущего проекта

27 января 2021 12:50 Юлия Крутиева
Адская кухня: стало известно имя ведущего проекта
Адская кухня: стало известно имя ведущего проекта
пресс-служба

Осенью Новый канал откроет врата в кухонное пекло, где заправляет суровый кулинарный дьявол. Адский шеф – кто он? Давайте знакомиться.

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Пока Новый канал ищет бесстрашных поваров, готовых пройти все круги гастрономического пекла, мы готовы представить того, кто его устроит. Принципиальный шеф, который не прощает халатности и неуважения к кухне. Он устроит адскую битву полов среди огненных конфорок и бурлящих кастрюль, чтобы найти бога или богиню кухонного Олимпа!

Поиски «адского шефа» длились больше года! – говорит управляющий директор Нового канала Ольга Задорожная. – На эту роль пробовалось множество украинских шеф-поваров и рестораторов. Искали настоящего профессионала, который хочет и может передать опыт. Принципиального специалиста с непримиримым характером и уважением к ремеслу. За которым интересно не только наблюдать, но и слушать. Кандидатов было много, лидеров по итогам кастинга – двое, но только Алекс Якутов соответствовал всем перечисленным критериям. И скажу честно – я очень переживала, когда коллеги выступали за его конкурента (улыбается).

Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Свой поварской путь Алекс Якутов начал в шесть лет. Вместо сказок и захватывающих рассказов зачитывался книгами рецептов, а в 12 лет самостоятельно приготовил шарлотку. Юношей окончил Якутское командное речное училище. Хоть коком не служил, с камбуза его было не выгнать.

Капитан мне говорил: «Ты не там учишься, сынок». И я это понимал каждый раз, когда выпекал для команды вкусные пироги с рыбой или жарил стейки из оленя, – вспоминает Алекс.

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Потом была учеба в кулинарных школах Европы, активная стажировка у зарубежных поваров Италии, Испании, США. Новые знания принесли плоды. Карьера Алекса пошла в гору. Он дорос до должности бренд-шефа, получил престижную в поварских кругах премию «Пальмовая ветвь», стал шеф-поваром и партнером в ресторане «Гра з Вогнем», а со временем открыл свой ресторан «Публицист». Но и этого оказалось мало. Теперь в жизнь строгого шефа вошла «Адская кухня». И участникам реалити под руководством такого опытного кулинара будет очень несладко.

«Адская кухня» – однозначно мой проект, – признается Алекс. – Там есть страсть, жизнь, высокая скорость. Для участников он станет практикой в сильной команде. Все повара мечтают попасть на работу к хорошему шефу и готовы отдать за это многое. Им выпадет такой шанс. К участникам буду строг, ведь нутром чувствую, если на кухне что-то идет не так. Не терплю, когда врут и не любят то, что делают. Не прощаю халатного отношения к продуктам. Но умею давать шанс, если вижу, что человек не может жить без кулинарии.

Алекс Якутов / пресс-служба Нового канала

Алекс Якутов поставит точку в вечном споре, кто круче готовит – женщины или мужчины. Кто сможет выдержать накал не только раскаленных плит, но и страстей на кухне? Каждую программу ресторан «Адской кухни» будет открывать свои двери для гостей, чтобы те оценили гастрономические шедевры участников. Кому удастся пройти все круги первого сезона кулинарного ада – узнаем уже этой осенью на Новом канале.

Напомним,

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