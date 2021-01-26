Экс-девушка Арми Хаммера, которого обвинили в каннибализме, показала "клеймо", нанесенное ей ножом
Скандал вокруг персоны Арми Хаммера набирает обороты с каждым днем.
Вскоре бывшие девушки Арми Хаммера одна за одной начали признаваться, что, будучи в отношениях с актером, он им не раз говорил о желании "съесть их ребро" или "откусить кусочек кожи". Нездоровое увлечение БДСМ их шокировало и пугало.
22-летняя голливудская красотка Пейдж Лоренц также не стала молчать, и в интервью "Pages Six" подтвердила слова всех девушек. Ее рассказ шокировал прессу.
Пейдж призналась, что роман с Арми у нее длился всего 4 месяца и закончился в конце 2020 года. По словам Пейдж, актер любил в постели играть с ножом. И однажды он вырезал первую букву своего имени у нее на лобке.
Я откинулась и позволила этому случиться, – вспоминает Лоренц. – Я действительно не знала, что делать или говорить… Как бы грустно это ни было, я хотела ему нравиться.
Лоренц отметила, что не против БДСМ, однако когда это не причиняет боль женщине ради лишь собственного удовлетворения. Что касается каннибализма, то Хаммер часто кусал за кожу девушку, оставляя повреждения на ее теле. И однажды заявил, что "хотел бы съесть ее ребро".
Он действительно думал, что его фантазии были нормальным поведением в БДСМ. Но любой мужчина, мечтающий вырезать кости, съесть их, заняться сексом с обмякшими женскими телами, представляет опасность для всех женщин. Однажды он сказал, чтобы я удалила ребро, что он его съел. Я думала, он шутит. Я не знала, что это серьезно, пока не увидела, как другие женщины рассказывают то же самое. Это страшно.
Тем временем представитель Арми Хаммера заявляет, что все высказывания девушек – клевета в адрес актера, и что все их обвинения не соответствуют действительности.
Напомним,