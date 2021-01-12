Известного американского актера обвинили в каннибализме
В Голливуде назревает громкий скандал с участием актера Арми Хаммера.
В Сети всплыла переписка Арми с его фанаткой, в которой он пишет, что хочет ее съесть и выпить ее кровь. Помимо этого лайки актера нашли под сообщениями в БДСМ-группах.
Я на 100% каннибал, - пишет Хаммер фанатке в Твиттер. - Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь.
Девушка также заявила, что актер требовал называть себя папочкой. Кроме того, Хаммер ей рассказывал, как «насиловал» свою плачущую девушку и как однажды вырезал, а потом съел сердце животного.
Переписка является подлинной. Если вы все еще сомневаетесь в том, настоящие эти сообщения Арми Хаммера (а они являются), возможно, вам следует задуматься, почему мы живем в мире, в котором скорее поверят обидчику, а не жертвы, - пишет писательница. - Нужна целая армия, чтобы спрятать негодяя. За каждым абьюзером стоит команда, которая усердно работает над тем, чтобы заметать следы.
Напомним,