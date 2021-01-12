Известного американского актера обвинили в каннибализме

12 января 2021 16:10 Юлия Крутиева
Известного американского актера обвинили в каннибализме
Актер Арми Хаммер
Fotobank / GettyImages

В Голливуде назревает громкий скандал с участием актера Арми Хаммера.

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Актер Арми Хаммер может стать еще одним голливудским актером, чья карьера накроется медным тазом на самом пике своей славы. А все из-за того, что звезду «Назови меня своим именем» обвинили в каннибализме.

В Сети всплыла переписка Арми с его фанаткой, в которой он пишет, что хочет ее съесть и выпить ее кровь. Помимо этого лайки актера нашли под сообщениями в БДСМ-группах.

Я на 100% каннибал, - пишет Хаммер фанатке в Твиттер. - Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь.

Девушка также заявила, что актер требовал называть себя папочкой. Кроме того, Хаммер ей рассказывал, как «насиловал» свою плачущую девушку и как однажды вырезал, а потом съел сердце животного.

Актер Арми Хаммер / Fotobank / GettyImages
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Долгое время поклонники Арми не хотели верить в это, пока его бывшая девушка Джессика Чинчин Энрикес не написала у себя в Инстаграм, что все сообщения актера являются подлинными. Также она назвала своего бывшего абьюзером.

Переписка является подлинной. Если вы все еще сомневаетесь в том, настоящие эти сообщения Арми Хаммера (а они являются), возможно, вам следует задуматься, почему мы живем в мире, в котором скорее поверят обидчику, а не жертвы, - пишет писательница. - Нужна целая армия, чтобы спрятать негодяя. За каждым абьюзером стоит команда, которая усердно работает над тем, чтобы заметать следы.

Напомним, 

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