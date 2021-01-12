Даша Астафьева обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Даша Астафьева в очередной раз вызвала бурю эмоций в Сети своими пикантными фото.
Если ранее Даша делилась кадрами, где ее интимные места были прикрыты или заретушированы, то на последнем фото певица засветила голую грудь.
В кадре звезда появилась в наряде с глубоким декольте. Распахнутая рубашка и отсутствие под ней бюстгальтера сделало свое дело, взбудоражив Сеть.
А вот Астафьева в подписи к фотографиям призналась, что считает себя очень ревнивой. Также артистка поделилась книгой, которая произвела на нее сильное впечатление:
Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей... часто это литература, музыка, предметы искусства.. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня (я все ещё очень надеюсь, что этот имеется) Марина Степнова «Женщины Лазаря». Отрываю от себя... а вдруг, в вашей жизни это такой же жизненно-важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой, мы не замечаем магию, потому что не ждём, и сложно верить в неё, если не ждёшь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! Мой внутренний жмот требует справедливости!!! Поделитесь своей такой же родной, удивительной книгой!
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