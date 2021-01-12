Даша Астафьева обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций

12 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Даша Астафьева обнажила грудь в новой фотосессии: фото вызвало в Сети шквал эмоций
Певица Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева в очередной раз вызвала бурю эмоций в Сети своими пикантными фото.

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Подписчики певицы Даши Астафьевой привыкли видеть на ее странице в соцсети откровенные снимки с фотосессий. Однако в этот раз артистка превзошла все ожидания публики.

Если ранее Даша делилась кадрами, где ее интимные места были прикрыты или заретушированы, то на последнем фото певица засветила голую грудь.

В кадре звезда появилась в наряде с глубоким декольте. Распахнутая рубашка и отсутствие под ней бюстгальтера сделало свое дело, взбудоражив Сеть.

Даша Астафьева обнажила грудь / instagram.com/da_astafieva

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В комментариях подписчики не скрывали своих эмоций: "Вызывайте пожарных", "Мужика тебе нужно!", "Ох..какая ты волшебная", "Даша, если для кого-то в мире не хватает красоты - достаточно посмотреть на Ваши фото!", "Люблю красивых людей. Они уверенные, легкие, независтливые.. и как правило с чувством юмора! Даша- вы огонь. Респект!"

А вот Астафьева в подписи к фотографиям  призналась, что считает себя очень ревнивой. Также артистка поделилась книгой, которая произвела на нее сильное впечатление:

Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей... часто это литература, музыка, предметы искусства.. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня (я все ещё очень надеюсь, что этот имеется) Марина Степнова «Женщины Лазаря». Отрываю от себя... а вдруг, в вашей жизни это такой же жизненно-важный кусочек, который вернется нежданно-негаданно. Порой, мы не замечаем магию, потому что не ждём, и сложно верить в неё, если не ждёшь! Ждите. Я не волшебник, но готова иногда делиться, как и обещала! Мой внутренний жмот требует справедливости!!! Поделитесь своей такой же родной, удивительной книгой!

Даша Астафьева в новой фотосессии / instagram.com/da_astafieva

Напомним,

 

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