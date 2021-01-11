Жена Димы Монатика показала шикарную фигуру, прикрывшись одним цветком
Мультиартист MONATIK наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.
Большой ажиотаж в Сети вызывают и снимки Ирины в купальнике. Любимая Дмитрия опубликовала несколько таких кадров на фоне живописной природы и океана.
Сегодня же женщина сделала еще один подарок своим подписчикам в Инстаграм и поделилась фото, где она демонстрирует свою шикарную фигуру. А ее тело прикрывает лишь цветок.
Island Fashion Week. #словноцветы Made by my, – подписала кадр Ирина.
Сразу же снимок прокомментировал и сам Дима:
Мы как цветы. Я и ты.
В комментариях поклонники не скрывали своего восхищения семейной парой, а также отмечали красоту Ирины и способностью Димы делать удачные фото: "Как красиво, когда люди счастливы", "Модель", "Яка у Діми гарна квіточка", "Ну что же так красиво!", "Как найти такого?"
Напомним,