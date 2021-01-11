Жена Димы Монатика показала шикарную фигуру, прикрывшись одним цветком

11 января 2021 14:20 Юлия Крутиева
Жена Димы Монатика показала шикарную фигуру, прикрывшись одним цветком
Дмитрий Монатик с супругой Ириной
instagram.com/irinamonatik

Мультиартист MONATIK наслаждается отдыхом с семьей на Мальдивах.

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Дима Монатик и его жена Ирина активно делятся с поклонниками красочными фотографиями с отпуска. Также супруги в своих видео показывают подросших сыновей – Даниила и Платона.

Большой ажиотаж в Сети вызывают и снимки Ирины в купальнике. Любимая Дмитрия опубликовала несколько таких кадров на фоне живописной природы и океана.

Сегодня же женщина сделала еще один подарок своим подписчикам в Инстаграм и поделилась фото, где она демонстрирует свою шикарную фигуру. А ее тело прикрывает лишь цветок.

Island Fashion Week. #словноцветы Made by my, – подписала кадр Ирина.

Сразу же снимок прокомментировал и сам Дима:

Мы как цветы. Я и ты.

В комментариях поклонники не скрывали своего восхищения семейной парой, а также отмечали красоту Ирины и способностью Димы делать удачные фото: "Как красиво, когда люди счастливы", "Модель", "Яка у Діми гарна квіточка", "Ну что же так красиво!", "Как найти такого?"

Напомним, 

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