Відпустка наосліп: трек Jerry Heil, MONATIK та Євгена Хмари «ВИМОЛИВ» став саундтреком фільму

Уже 13 березня в усіх кінотеатрах країни відбудеться премʼєра романтичної комедії «Відпустка наосліп». Сьогодні команда фільму презентує офіційний саундтрек стрічки від Jerry Heil, MONATIK та Євгена Хмари.

Нещодавно стало відомо, що головною музичною подією фільму став дебют співачки Jerry Heil у якості саундпродюсера та композиторки «Відпустки наосліп». Сьогодні вона презентує новий трек «ВИМОЛИВ», створений на основі вірша поета Юрія Іздрика «Rattle».

Іноді здається, що чекаєш свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з’являється вона – твоя любов, що змінює все навколо. Любов така неземна, що важко повірити в її реальність. Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише вимолити, – ділиться членкиня Академії звукозапису GRAMMY Jerry Heil.

Пісня стала офіційним саундтреком романтичної комедії «Відпустка наосліп». До створення цієї композиції також доєднався співак MONATIK.

Я обожнюю, коли музика стає саундтреком до важливих моментів життя, а також до кінострічок. Коли мені для ознайомлення дали сценарій «Відпустки наосліп», я зрозумів, чому було обрано саме композицію «Вимолив» – вона неймовірно красиво доповнює головну лінію кіно. Наша співпраця з Jerry Heil — це дуже класна синергія, і я сподіваюся, що вона багатьом відгукнеться. Це вже не перша наша співпраця з Final Cut і не перший саундтрек, який залишив відгук у глядачів. Разом ми створювали музику, яка звучала у найпомітніших кінопроєктах останніх років. Мені дуже імпонує їхній професіоналізм та тонке відчуття сучасних тенденцій. Щиро бажаю, щоб кіно на великих екранах подарувало глядачам незабутні емоції, а наша з Jerry Heil пісня «Вимолив» лише підсилила їх, - розповідає MONATIK.

Jerry Heil та MONATIK / Пресслужба

Фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Мені здається, сила цих пісень, цієї музики в тому, що її створює не мозок, а простір. На мій погляд, мозок використовує все, що ви думаєте, старі елементи, кубики, і зводить з них новий будиночок, але це все ще будиночок зі старих кубиків. А те, що приходить з простору, приходить дуже швидко, ти навіть не встигаєш подумати. От, наприклад, співпраця з Jerry Heil пройшла саме так: без часу на роздуми, просто в потоці була створена музика. Я дуже щасливий, що до цього доєднався MONATIK з його унікальною музичною подачею. Це прямий результат його популярності й таланту. Я переконаний, що ця пісня знайде свого слухача й доторкнеться до душ і сердець. Звісно, те, що ця пісня стала саундтреком до фільму, – це подвійний, а, може, й потрійний успіх. Тому хай летить музика, вона має жити. Музика створюється для того, щоб її слухали, - говорить Євген Хмара.

Стрічка «Відпустка наосліп», створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно, стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадєєвої.

За збігом обставин, успішна та доволі зухвала бізнес-леді замість дорогого спа-курорту потрапляє в маленький будиночок у серці Карпат. Звикла до розкошів та контролю, молода керівниця змушена пристосовуватися до життя в сільській хатині. Проте несподівано до будинку повертається його власник – військовий Назар, і спільне сусідство стає для обох справжнім випробуванням.

Відпустка наосліп / Пресслужба

Креативним продюсером стрічки виступив Семен Горов – відомий український режисер, музичний продюсер та композитор, який подарував фільму свою унікальну візію.

«Відпустка наосліп» – історія, що зачепить серце, змусить мріяти та подарує нову порцію натхнення. Вже з 13 березня – в усіх кінотеатрах країни!

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