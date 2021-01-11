Анна Ризатдинова рассталась с экс-Холостяком Сергеем Мельником

Гимнастка Анна Ризатдинова вновь в статусе холостячки.

Свел Анну Ризатдинову и Сергея Мельника проект "Танці з зірками-2020". До этого гимнастка и спортсмен не были даже знакомы.

Во время одного из эфиров, который был посвящен семье, экс-футболист признался, что встречается с Анной. Их чувства вспыхнули во время подготовки общего номера, когда Ризатдинова была приглашенной звездой для пары Сергея Мельника и Аделины Дели.

Анна Ризатдинова, Сергей Мельник и Аделина Дели / instagram.com/anna_rizatdinova

После окончания шоу Сергей и Анна не делились совместными фотографиями и не распространялись на тему отношений. Прервать молчание решила гимнастка.

Отвечая на вопросы фолловеров, один из которых касался романа с Мельником, Анна призналась, что сейчас их связывает лишь дружба.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник / instagram.com/anna_rizatdinova

Отметим, что поклонники до сих пор сомневаются были ли отношения между Ризатдиновой и Мельником на самом деле. Или это лишь пиар во время шоу?

Напомним,