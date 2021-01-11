Анна Ризатдинова рассталась с экс-Холостяком Сергеем Мельником
Гимнастка Анна Ризатдинова вновь в статусе холостячки.
Во время одного из эфиров, который был посвящен семье, экс-футболист признался, что встречается с Анной. Их чувства вспыхнули во время подготовки общего номера, когда Ризатдинова была приглашенной звездой для пары Сергея Мельника и Аделины Дели.
Отвечая на вопросы фолловеров, один из которых касался романа с Мельником, Анна призналась, что сейчас их связывает лишь дружба.
Отметим, что поклонники до сих пор сомневаются были ли отношения между Ризатдиновой и Мельником на самом деле. Или это лишь пиар во время шоу?
Напомним,