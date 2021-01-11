Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали публике 8-месячного сына
21 апреля 2020 года Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями.
Однако накануне Нового года зять Ольги Сумской решил подвести небольшие итоги 2020 года и сопроводил свой пост в Инстаграм совместной фотографией с 8-месячным сыном.
Столько хотелось написать про этот сложный год. Но, оглядываясь назад, понимаешь, было и немало хорошего, – делится в Сети актер. – Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется в канун праздника, да и нет привычки изливать душу в соцсетях. Жизнь движется вперед, и Данила, рожденный в самый разгар пандемии, тому подтверждение! Мы желаем вам и вашим близким здоровья! Как оказалось, это самое важное, а все остальные "хотелки" и капризы подождут.
Сейчас в семье Антонины Паперной и Владимира Яглыча кроме сына Данилы подрастает и старшая дочь Ева. Малышку пара показала публике незадолго до рождения второго ребенка.
Напомним,
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