Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали публике 8-месячного сына

11 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали публике 8-месячного сына
Супруги Владимир Яглыч и Антонина Паперная
instagram.com/tony__pepper

21 апреля 2020 года Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями.

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В актерской семье на свет появился сын, которого счастливые родители назвали Данилой. Все это время Владимир Яглыч и Антонина Паперная не решались показать публике своего малыша.

Однако накануне Нового года зять Ольги Сумской решил подвести небольшие итоги 2020 года и сопроводил свой пост в Инстаграм совместной фотографией с 8-месячным сыном.

Столько хотелось написать про этот сложный год. Но, оглядываясь назад, понимаешь, было и немало хорошего, – делится в Сети актер. – Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется в канун праздника, да и нет привычки изливать душу в соцсетях. Жизнь движется вперед, и Данила, рожденный в самый разгар пандемии, тому подтверждение! Мы желаем вам и вашим близким здоровья! Как оказалось, это самое важное, а все остальные "хотелки" и капризы подождут.

Владимир Яглыч с сыном Данилой / instagram.com/yaglych

Сейчас в семье Антонины Паперной и Владимира Яглыча кроме сына Данилы подрастает и старшая дочь Ева. Малышку пара показала публике незадолго до рождения второго ребенка.

Напомним,

 

 

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