Антонина Паперная рассказала о своей второй беременности: Набрала много веса

29 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Антонина Паперная рассказала о своей второй беременности: Набрала много веса
Актриса Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya

В конце апреля 2020 года актриса Ольга Сумская стала дважды бабушкой.

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У старшей дочери народной артистки Украины Ольги Сумской родился второй ребенок. Антонина Паперная и ее супруг Владимир Яглыч на этот раз стали родителями мальчика, которому долгое время не могли придумать имя.

Спустя полтора месяца после родов Тоня признается, что еще не вернула себе фигуру. которой могла похвастаться перед беременностью. Актриса утверждает, что набрала много лишних килограммов.

Многие из вас подписались на меня во время моей второй беременности. В этот период, как и в первый раз, я позволила себе полностью расслабиться: я разрешила себе есть то,что обычно у меня под запретом, ну и спорт если присутствовал, то только в виде утренней зарядки с гантельками по 2 кг и ходьба ходьба ходьба (в моем случае на вес это никак не влияет). Я обожаю спорт и в не беременном состоянии, я занимаюсь спортом всегда и в любых условиях.

Антонина Паперная на прогулке с новорожденным сыном / instagram.com/tonya_papernaya

Пришло время возвращаться в форму. Это не значит,что я включаю в режим супер тяжелые тренировки и бег. Пилатес, йога, упражнения без веса (кстати, онлайн тренировки - это прям потрясающее изобретение для кормящих мам). Ну и питание, без этого никуда. Я вот не из тех ведьм, которые кормят и тают на глазах, в моей ситуации наоборот, мне очень сложно сбрасывать вес на гв. Так что у меня впереди сложный путь возвращения в свою любимую форму. Сколько я набрала в этот раз? Эээээммм, ну скажу так - много. Очень много.

Тоня Паперная во время второй беременности / instagram.com/tonya_papernaya

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Однако подписчики Паперной отмечают, что выглядит она отлично. Не исключено, что девушка во время беременности набрала парочку лишних кг, но "много", как заявляет актриса, – они не верят.

«Что ты на себя наговариваешь, стройная кормящая мамочка», «Не видно, что поправилась. Тонь, прекрасно выглядишь», «Тоня нарываетесь на комплименты. Такие стройные ноги, не наговаривайте на себя. Вы прекрасны!» - пишут фолловеры.

Напомним, 

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личная жизнь звезд беременность социальные сети Антонина Паперная Владимир Яглыч новости фигура звезд

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