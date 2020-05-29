"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд беременна: Вопреки прогнозам врачей о бесплодии
В жизни модели Роми Стрейд случилось настоящее чудо!
С Роми в кадре запечатлен и ее муж Лоренс ван Лиувен. Счастливый будущий отец также не скрывает своих эмоций. Пара находится на седьмом небе от счастья, ведь врачи ставили Стрейд неутешительный диагноз.
Роми пересмотрела свое питание, часто консультировалась с врачами, старалась как можно больше получать положительных эмоций, меньше путешествовала... и ее мечта сбылась!
У нас будет ребенок. 2 года назад мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников (СПКЯ) после того, как у меня не было менструации в течение 7 лет. Я была опустошена, потому что быть мамой и заводить семью с Лоренсом - это моя самая большая мечта ... Я была так напугана, что никогда не смогу забеременеть, потому что мне сказали, что естественным образом труднее заводить детей... Я начала изучать СПКЯ и пришла к выводу, что мой тип не был типичным. Мой был из-за того, что мое тело находилось в режиме боя или полета ... что означает, что мое тело находилось в постоянном стрессе. Я никогда не чувствовала психического стресса, поэтому мне было трудно понять это, но моя жизнь состояла в том, чтобы путешествовать все время (без биоритма), тренироваться каждый день, есть сверхчисто (ограничивая продукты). Я думаю, что сильно давила на свой организм, и, честно говоря, каждый организм отличается, но я думаю, что мой вес не был хорош для моего тела, чтобы функционировать должным образом и не мог выдерживать постоянные путешествия. Я так счастлива и благодарна, что у меня был период в прошедшем ноябре, и что мы скоро станем семьей из трех человек. Желаю женщинам, которые пытаются зачать ребенка, верить в себя и быть хорошими для себя и своего тела и не позволять этим мыслям овладеть вами.
Напомним,