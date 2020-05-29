"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд беременна: Вопреки прогнозам врачей о бесплодии

В жизни модели Роми Стрейд случилось настоящее чудо!

24-летняя модель Victoria's Secret Роми Стрейд беременна первенцем. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм. В подтверждение своих слов красотка опубликовала фотографию, где она позирует с уже заметно округлившимся животиком.

С Роми в кадре запечатлен и ее муж Лоренс ван Лиувен. Счастливый будущий отец также не скрывает своих эмоций. Пара находится на седьмом небе от счастья, ведь врачи ставили Стрейд неутешительный диагноз.

Модель Роми Стрейд с мужем / instagram.com/romeestrijd

Модель рассказала, что в 2018 году медики сказали, что у нее синдром поликистозных яичников и вряд ли она когда-нибудь станет мамой. Однако девушка не опустила руки.

Роми пересмотрела свое питание, часто консультировалась с врачами, старалась как можно больше получать положительных эмоций, меньше путешествовала... и ее мечта сбылась!

У нас будет ребенок. 2 года назад мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников (СПКЯ) после того, как у меня не было менструации в течение 7 лет. Я была опустошена, потому что быть мамой и заводить семью с Лоренсом - это моя самая большая мечта ... Я была так напугана, что никогда не смогу забеременеть, потому что мне сказали, что естественным образом труднее заводить детей... Я начала изучать СПКЯ и пришла к выводу, что мой тип не был типичным. Мой был из-за того, что мое тело находилось в режиме боя или полета ... что означает, что мое тело находилось в постоянном стрессе. Я никогда не чувствовала психического стресса, поэтому мне было трудно понять это, но моя жизнь состояла в том, чтобы путешествовать все время (без биоритма), тренироваться каждый день, есть сверхчисто (ограничивая продукты). Я думаю, что сильно давила на свой организм, и, честно говоря, каждый организм отличается, но я думаю, что мой вес не был хорош для моего тела, чтобы функционировать должным образом и не мог выдерживать постоянные путешествия. Я так счастлива и благодарна, что у меня был период в прошедшем ноябре, и что мы скоро станем семьей из трех человек. Желаю женщинам, которые пытаются зачать ребенка, верить в себя и быть хорошими для себя и своего тела и не позволять этим мыслям овладеть вами.

Модель Роми Стрейд / instagram.com/romeestrijd

Отметим, что с Лоренсом ван Лиувеном модель закрутила роман еще в 2010 году. И лишь в 2018, как сообщает Vogue Нидерланды, пара тайно поженилась.

Напомним,