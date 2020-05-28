Принц Гарри и Меган Маркл боятся за свою жизнь из-за атаки дронов на их особняк

28 мая 2020 18:30 Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл боятся за свою жизнь из-за атаки дронов на их особняк
Принц Гарри и Меган Маркл
instagram.com/sussexroyal

За последние полгода в жизни этой пары произошло множество событий.

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В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл шокировали мир своим неожиданным желанием отказаться от звания членов королевской семьи. Пара отказалась от титулов и денег налогоплательщиков, а также от ограничений, которые с ними связаны.

Официально Гарри и Меган объясняют свой шаг желанием избежать повышенного и часто враждебного внимания желтой прессы. Что, наоборот, раззадоривает журналистов.

Спокойно уйти в тень пара удается непросто. Переехав в Лос-Анджелес, супруги оказались окружены, которые устроили на их настоящую охоту. Лишь в мае на их дом папарацци пять раз насылали дроны.

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal
Во время одной из таких атак журналистам даже удалось сделать несколько снимков семейства в непринужденной обстановке.  Подобное развитие событий очень пугает Меган и Гарри.

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Чтобы защитить себя от последующих атак дронов, герцоги обратились за помощью в полицию.

Представьте себе, если бы вы оказались на их месте - лицом к лицу с этими устройствами. Дроны жужжали в шести метрах над их головой, когда они играли со своим сыном на заднем дворе. Люди забывают, что они просто родители,
 - отмечает источник из близкого окружения Меган и Гарри.

Напомним, 

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