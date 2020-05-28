Принц Гарри и Меган Маркл боятся за свою жизнь из-за атаки дронов на их особняк
За последние полгода в жизни этой пары произошло множество событий.
Официально Гарри и Меган объясняют свой шаг желанием избежать повышенного и часто враждебного внимания желтой прессы. Что, наоборот, раззадоривает журналистов.
Спокойно уйти в тень пара удается непросто. Переехав в Лос-Анджелес, супруги оказались окружены, которые устроили на их настоящую охоту. Лишь в мае на их дом папарацци пять раз насылали дроны.
Представьте себе, если бы вы оказались на их месте - лицом к лицу с этими устройствами. Дроны жужжали в шести метрах над их головой, когда они играли со своим сыном на заднем дворе. Люди забывают, что они просто родители,- отмечает источник из близкого окружения Меган и Гарри.
Напомним,