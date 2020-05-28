Звезда сериала Клон беременна первенцем

В жизни звезды одного из главных телевизионных хитов 2000-х грядут перемены.

Речь идет о звезде бразильского сериала «Клон» , которая сыграла в нем роль дерзкой девчонки Самиры, нарушающей все родительские запреты - Стефани Бриту.

На своей странице в Инстаграм Стефани опубликовала радостную новость. Актриса призналась поклонникам, что сейчас находится на втором триместре беременности.

Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito

Публикацию Бриту проиллюстрировала фотографией, на которой продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.

Также 32-летняя звезда сообщила пол своего будущего первенца. Этой осенью Стефани вместе со своим мужем Игорем Рачковским станут родителями мальчика.

Открываю свою официальную позу беременных с принцем в животе! Да, у нашего маленького мальчика уже есть имя! И это прекрасно!

- написала актриса под снимком.

Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito

Напомним,