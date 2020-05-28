Звезда сериала Клон беременна первенцем

28 мая 2020 16:00 Юлия Крутиева
Звезда сериала Клон беременна первенцем
Актриса Стефани Бриту
instagram.com/sthefanybrito

В жизни звезды одного из главных телевизионных хитов 2000-х грядут перемены.

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Речь идет о звезде бразильского сериала «Клон», которая сыграла в нем роль дерзкой девчонки Самиры, нарушающей все родительские запреты - Стефани Бриту.

На своей странице в Инстаграм Стефани опубликовала радостную новость. Актриса призналась поклонникам, что сейчас находится на втором триместре беременности.

Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito
Публикацию Бриту проиллюстрировала фотографией, на которой продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.

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Также 32-летняя звезда сообщила пол своего будущего первенца. Этой осенью Стефани вместе со своим мужем Игорем Рачковским станут родителями мальчика.

Открываю свою официальную позу беременных с принцем в животе! Да, у нашего маленького мальчика уже есть имя! И это прекрасно!
- написала актриса под снимком.

Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito
Напомним, 

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