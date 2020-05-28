Звезда сериала Клон беременна первенцем
28 мая 2020 16:00
Актриса Стефани Бриту
instagram.com/sthefanybrito
В жизни звезды одного из главных телевизионных хитов 2000-х грядут перемены.
«Клон», которая сыграла в нем роль дерзкой девчонки Самиры, нарушающей все родительские запреты - Стефани Бриту.Публикацию Бриту проиллюстрировала фотографией, на которой продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик.Напомним,
На своей странице в Инстаграм Стефани опубликовала радостную новость. Актриса призналась поклонникам, что сейчас находится на втором триместре беременности.
Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito
Открываю свою официальную позу беременных с принцем в животе! Да, у нашего маленького мальчика уже есть имя! И это прекрасно!- написала актриса под снимком.
Стефани Бриту / instagram.com/sthefanybrito