Ведущий Орел и Решка Коля Серга рассказал о "тайной" интимной ночи с девушкой

Именитый ведущий travel-шоу Орел и Решка и музыкант Коля Серга рассказал забавную историю.

Мужчина стал гостем нового выпуска безпредел-шоу "Ніч у барі", где вспомнил, как он впервый (и последний) раз в жизни напивался до беспамятства. Дело в том, что Коля Серга на свадьбе у своих друзей, которая проходила в Морбее, решил попробовать по-серьезному напиться.

В первый день был мальчишник и девичник, – рассказал телеведущий. – Помню, что принесли поднос с текилой и я сразу выпил семь шотов, а потом еще семь. А дальше я просыпаюсь на следующий день, а с кровати встает, одевается девушка и уходит.

Ведущий Орел и Решка Коля Серга / instagram.com/thekolya

На следующий день Коля Серга был в шоке от того, что ничего не помнил и пытался избавиться от похмелья. А когда селебрити встретил свою знакомую, она наконец рассказала ему, что происходило на вечеринке.

Во-первых, когда объединили мальчишник и девичник, на сцене выступала группа KAZAKY. И я начал с криками "Нет места геям на свадьбе натуралов" стягивать их за ноги со сцены.

Ведущий Орел и Решка Коля Серга / instagram.com/thekolya

Однако, и на этом Серга не остановился, музыкант дальше пробрался на кухню, украл там несколько бутылок шампанского и пытался сделать сабраж. И несколько раз ему даже удалось это успешно сделать.

А потом, когда всех развезли в отель, я пытался запрыгивать на работающий вентилятор. Дальше я нашел плетеный стул, забросил его в бассейн и пробовал плавать на нем, как наркобарон, но, естественно, тонул.

После таких приключений, Коля понял, что такого опыта ему достаточно. Ведь с того вечера и до сих пор осталось тайной, была у телеведущего интимная ночка с девушкой, которая покинула его утром. Потому что, как оказалось, его подруга тоже ничего не помнила.

Напомним,