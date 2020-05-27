Ведущий Орел и Решка Коля Серга рассказал о "тайной" интимной ночи с девушкой
Именитый ведущий travel-шоу Орел и Решка и музыкант Коля Серга рассказал забавную историю.
В первый день был мальчишник и девичник, – рассказал телеведущий. – Помню, что принесли поднос с текилой и я сразу выпил семь шотов, а потом еще семь. А дальше я просыпаюсь на следующий день, а с кровати встает, одевается девушка и уходит.
Во-первых, когда объединили мальчишник и девичник, на сцене выступала группа KAZAKY. И я начал с криками "Нет места геям на свадьбе натуралов" стягивать их за ноги со сцены.
Однако, и на этом Серга не остановился, музыкант дальше пробрался на кухню, украл там несколько бутылок шампанского и пытался сделать сабраж. И несколько раз ему даже удалось это успешно сделать.
А потом, когда всех развезли в отель, я пытался запрыгивать на работающий вентилятор. Дальше я нашел плетеный стул, забросил его в бассейн и пробовал плавать на нем, как наркобарон, но, естественно, тонул.
Напомним,