Даша Квиткова о Холостяке, росписи и свадьбе: Я вышла к Никите в черном платье, а теперь – в белом
На прошлой неделе экс-Холостяк Никита Добрынин и его избранница в проекте Даша Квиткова расписались.
Она в белом коротком платье, а он – в костюме и кроссовках. Официально Никита и Даша стали мужем и женой.
Это было очень-очень эмоционально. Когда мы расписались, просто выдохнули,– поделилась Даша.
Гостей на росписи было минимум. А сразу после – пара поехала к маме Даши кушать киевский торт и шашлык. Из-за карантина традиционные свадебные гуляния пришлось отложить, но не отменить.
Два платья у меня уже готовы. Также у нас есть все подрядчики,– сообщила Даша.
Нам не хочется превращать свадьбу в полностью шоу-бизнесовую вечеринку. Для нас важно, чтобы сохранялся теплый семейный уют,– поделился Никита.
Я помню, как складывала эту карту. Продумывала идеи исходя из того, что мне нравится. Например, люблю пить кофе, играть в «Элиас»,– отметила Даша.
Это действительно облегчало мне идеи для свиданий, потому что я знал, что можно сделать благодаря карте,– признался экс-Холостяк.
Но даже когда в проекте оставалось немного девушек, Даша не знала, какими будут их отношения с Никитой. Ведь он ходил на свидания с другими участницами.
Ближе к финалу я уже чувствовал, с кем мне легче, с кем мне нравится, с кем бы я хотел дальше строить отношения,– вспомнил свои ощущения в проекте мужчина.
Никита мне сказал, что мы очень похожи и такого быть не может. Значит все игра,– поделилась Даша.
Когда мы скрывались, хотели побыть вдвоем и просто прогуляться как нормальная пара, мы надевали спортивные костюмы, накидывали капюшоны и приезжали сюда ночью. Брали кофе и просто гуляли,– вспомнила девушка.
Молодожены признались, что, несмотря на идеальную картинку в соцсетях и абсолютно сказочную историю, они – обычная пара, которая учится любить, понимать и уважать друг друга.
Мы искренне говорим о том, что мы тоже ссоримся. У нас есть свои разборки, мы тоже пытаемся воспитывать друг друга,– признался экс-Холостяк.
А по окончанию интервью, пара согласилась быстро и искренне принять участие в блиц-опросе.
Кто вкуснее готовит?
Никита: Даша.
Даша: я.
Кто читает больше книг?
Никита: я.
Даша: Никита.
Кто первый смягчает ссоры?
Никита: Даша…
Даша: то я, то Никита.
Кто чаще по утрам готовит кофе?
Никита: я.
Даша: Никита
Кто кому чаще делает комплименты?
Никита: я Даше.
Даша: Никита мне.
Никита и Даша также признались, что следили за новым сезоном «Холостяка», потому что наверняка знают – в проекте можно найти свою любовь!
А уже в эту пятницу, 29 мая, в 19:00 не пропустите финальное пост-шоу «Холостяк. Життя після проекту» с Григорием Решетником. Как сложилась жизнь главного героя Макса и его избранницы Даши, а также других участниц реалити – узнайте совсем скоро!
Напомним,