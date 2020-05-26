Три кольца Кейт Миддлтон: ювелир рассказал об их тайном значении
26 мая 2020 20:30
Юлия Крутиева
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Fotobank / GettyImages
Кейт Миддлтон давно уже стала для британцев и не только – главной законодательницей трендов.
В арсенале герцогини Кембрижской
немало ювелирных украшений. Многие из них достались ей от британской королевской семьи, остальные – купила себе сама или подаренные супругом Уильямом.
Кейт Миддлтон всегда очень тщательно подбирает к своим нарядам аксессуары, часто делая акцент на шляпках и клатчах. Драгоценности супруги принца менее привлекают внимание публики, однако тоже не упускается из поля зрения.
Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages
Больше всего общественность интересуют кольца на безымянном пальце Кэтрин. Их там сразу аж три. И это неспроста. Что же это значит?
Рассказать об этом сайту Express решил ювелир Джошуа Джеймc. Мужчина отметил, что кольца надеваются в определенном порядке.
Кейт Миддлтон с мужем и детьми / Fotobank / GettyImages
Первым идет обручальное кольцо (принц Уильям подарил супруге в день свадьбы, а получил его от королевы Елизаветы II), вторым надевается помолвочное (Кейт получила в день помолвки, ранее украшение принадлежало принцессе Диане), и третьим - кольцо, которое принц подарил в честь рождения их первенца.
Три кольца Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages
Напомним,