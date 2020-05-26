Три кольца Кейт Миддлтон: ювелир рассказал об их тайном значении

Кейт Миддлтон давно уже стала для британцев и не только – главной законодательницей трендов.

В арсенале герцогини Кембрижской немало ювелирных украшений. Многие из них достались ей от британской королевской семьи, остальные – купила себе сама или подаренные супругом Уильямом.

Кейт Миддлтон всегда очень тщательно подбирает к своим нарядам аксессуары, часто делая акцент на шляпках и клатчах. Драгоценности супруги принца менее привлекают внимание публики, однако тоже не упускается из поля зрения.

Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages

Больше всего общественность интересуют кольца на безымянном пальце Кэтрин. Их там сразу аж три. И это неспроста. Что же это значит?

Рассказать об этом сайту Express решил ювелир Джошуа Джеймc. Мужчина отметил, что кольца надеваются в определенном порядке.

Кейт Миддлтон с мужем и детьми / Fotobank / GettyImages

Первым идет обручальное кольцо (принц Уильям подарил супруге в день свадьбы, а получил его от королевы Елизаветы II), вторым надевается помолвочное (Кейт получила в день помолвки, ранее украшение принадлежало принцессе Диане), и третьим - кольцо, которое принц подарил в честь рождения их первенца.

Три кольца Кейт Миддлтон / Fotobank / GettyImages

Напомним,