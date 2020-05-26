Від пацанки до панянки-4: что думают завучи Школы леди о победительнице проекта

Эксклюзив 26 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: что думают завучи Школы леди о победительнице проекта
Від пацанки до панянки 4 сезон победительница проекта Женя Мазур
пресс-служба Нового канала

Вчера Новый канал на всю страну огласил имя победительницы четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки.

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Победительницей проекта «Від пацанки до панянки-4» стала Женя #Батюшка Мазур. Девушка пришла на проект с наркотической зависимостью. С момента завершения съемок реалити прошло пять месяцев. А что, если девушка впоследствии оказалась недостойной победы? Не жалеют ли завучи, что 100 тысяч гривен и золотую брошку в виде феникса получила именно она?

Катерина Виноградова, первый заместитель директора Школы леди.

Победительницу мы выбрали коллективным решением. Почему именно Женю Мазур? Ее взгляд на мир, на отношения с людьми, на свою жизнь максимально поменялись с начала обучения. Женя – очень добрая и непосредственная, и при этом неглупая. Она искренне хочет учиться и совершенствоваться. Ни разу не пожалела, что она стала победительницей. Сейчас время соцсетей, и хорошо видно, кто и что из себя представляет. Женя очень достойно себя позиционирует. Кстати, и Юля Чигринец (одна из финалисток – прим. ред.) тоже. Все финалистки проекта работают, учатся и выглядят гораздо лучше, чем до Школы леди. Это прекрасно! Именно Жене я отдала свое право вето, когда она совершила благородный, но совершенно нерациональный поступок на одной из первых недель обучения. Видела в ней большой потенциал к личностному росту. Она харизматичная, и я не ошиблась, потому что зрители ее очень полюбили.

Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур и Катерина Виноградова / пресс-служба Нового канала
Ирина Зайцева – второй заместитель директора Школы леди.

Очень сложно было выбирать между девушками, потому что каждая достойна победы. Они все прошли очень тяжелый путь и доказали, что поменялись. Но мы решили, что Женя немного больше остальных поработала над собой, и теперь может стать примером для других. Не жалею, что отдали победу ей, потому что Женя продолжает развиваться и двигаться вперед. Она полностью изменила свой образ жизни, окружение, и не собирается останавливаться на достигнутом. Верим, что она нас еще не раз приятно удивит. У Жени есть внутреннее чувство справедливости, которое она демонстрировала на протяжении всего проекта, она честна в своих заявлениях, открыта к дружбе и партнерству. Более того, она хорошо умеет абстрагироваться и не отвечать на провокации. Мы это видели не раз. А неделя с мамами показала, насколько Женя сентиментальная, милая и добрая. Ей физически было сложнее всех, у нее были ломки на проекте, ее всегда хотелось приобнять, согреть, помочь, подсказать. Но она каждый раз доказывала, что может справиться сама. И справлялась! Женя научила всех нас тому, что не надо стесняться своих чувств, что можно и нужно реагировать на мир сердцем и душой.

Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур и Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала
Посмотреть путь Жени на проекте можно на сайте Нового канала.

Напомним,

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