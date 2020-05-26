Від пацанки до панянки-4: что думают завучи Школы леди о победительнице проекта
Эксклюзив 26 мая 2020 15:00
Від пацанки до панянки 4 сезон победительница проекта Женя Мазур
пресс-служба Нового канала
Вчера Новый канал на всю страну огласил имя победительницы четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки.
«Від пацанки до панянки-4» стала Женя #Батюшка Мазур. Девушка пришла на проект с наркотической зависимостью. С момента завершения съемок реалити прошло пять месяцев. А что, если девушка впоследствии оказалась недостойной победы? Не жалеют ли завучи, что 100 тысяч гривен и золотую брошку в виде феникса получила именно она?Ирина Зайцева – второй заместитель директора Школы леди.Посмотреть путь Жени на проекте можно на сайте Нового канала.
Катерина Виноградова, первый заместитель директора Школы леди.
Победительницу мы выбрали коллективным решением. Почему именно Женю Мазур? Ее взгляд на мир, на отношения с людьми, на свою жизнь максимально поменялись с начала обучения. Женя – очень добрая и непосредственная, и при этом неглупая. Она искренне хочет учиться и совершенствоваться. Ни разу не пожалела, что она стала победительницей. Сейчас время соцсетей, и хорошо видно, кто и что из себя представляет. Женя очень достойно себя позиционирует. Кстати, и Юля Чигринец (одна из финалисток – прим. ред.) тоже. Все финалистки проекта работают, учатся и выглядят гораздо лучше, чем до Школы леди. Это прекрасно! Именно Жене я отдала свое право вето, когда она совершила благородный, но совершенно нерациональный поступок на одной из первых недель обучения. Видела в ней большой потенциал к личностному росту. Она харизматичная, и я не ошиблась, потому что зрители ее очень полюбили.
Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур и Катерина Виноградова / пресс-служба Нового канала
Очень сложно было выбирать между девушками, потому что каждая достойна победы. Они все прошли очень тяжелый путь и доказали, что поменялись. Но мы решили, что Женя немного больше остальных поработала над собой, и теперь может стать примером для других. Не жалею, что отдали победу ей, потому что Женя продолжает развиваться и двигаться вперед. Она полностью изменила свой образ жизни, окружение, и не собирается останавливаться на достигнутом. Верим, что она нас еще не раз приятно удивит. У Жени есть внутреннее чувство справедливости, которое она демонстрировала на протяжении всего проекта, она честна в своих заявлениях, открыта к дружбе и партнерству. Более того, она хорошо умеет абстрагироваться и не отвечать на провокации. Мы это видели не раз. А неделя с мамами показала, насколько Женя сентиментальная, милая и добрая. Ей физически было сложнее всех, у нее были ломки на проекте, ее всегда хотелось приобнять, согреть, помочь, подсказать. Но она каждый раз доказывала, что может справиться сама. И справлялась! Женя научила всех нас тому, что не надо стесняться своих чувств, что можно и нужно реагировать на мир сердцем и душой.
Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур и Ирина Зайцева / пресс-служба Нового канала
Напомним,